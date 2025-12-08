Mežciema veikalā pilngadīga jauniete piekāvusi 9 gadus vecu meiteni
Kāds šaušalīgs notikums 1. decembrī pāršalca Mežciemu - kādā tirdzniecības vietā 18 gadus veca jauniete pieskrēja pie diviem mazgadīgiem bērniem un sāka vienu no viņiem sist.
Šā gada 25. novembrī Valsts policija saņēma izsaukumu uz kādu tirdzniecības vietu Rīgā, Mežciemā, kur 2007. gadā dzimusi jauniete ar dūri vairākas reizes iesitusi pa seju kādai 2016. gadā dzimušai meitenei. Par notikušo sākotnēji uzsākta resoriskā pārbaude. 1. decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldē par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un šobrīd notiek izmeklēšana.
Šobrīd noskaidrots, ka pilngadīgā jauniete no mugurpuses pieskrēja pie diviem viņai nepazīstamiem mazgadīgiem bērniem un vairākas reizes iesita pa seju 2016. gadā dzimušai meitenei. Mazgadīgajai meitenei blakus bija vēl jaunāks puisītis, kurš paspēja atkāpties un necieta.
Šis nav pirmais gadījums, kad pilngadīgā jauniete šādi ir rīkojusies. Izmeklēšanas laikā tiks veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības, kā arī skaidrots notikušā motīvs.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas, proti, par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāki komentāri netiks sniegti. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.