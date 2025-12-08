Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpta īpaši liela summa.
Šodien 13:43
Aizvadītajā nedēļā krāpnieki no latviešiem izmānījuši astronomisku summu
Par spīti neskaitāmiem brīdinājumiem krāpnieki Latvijā turpina uzdarboties — aizvadītajā nedēļā izkrāpta viena no visu laiku lielākajām summām.
Kā norāda Valsts policija, no 1. decembra līdz 7. decembrim reģistrēts 261 krāpšanas gadījums. No tiem 77 gadījumos iedzīvotāji zaudējuši naudu, bet 184 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beigušies bez finansiāliem zaudējumiem.
Kopējie iedzīvotāju zaudējumi sasniedz vismaz 1 691 717 eiro.
Vēl joprojām visvairāk naudas izkrāpts vikšķerēšanas jeb viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem. Pagājušajā nedēļā telefonkrāpniekiem izdevies izkrāpt 1 263 492 eiro, un visvairāk šādu gadījumu - 164 - atkal reģistrēts Rīgas reģionā.