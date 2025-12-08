Rīgā bezvēsts pazudis 9 gadus vecais Andrejs Popovs.
112
Šodien 12:37
Rīgā bezvēsts pazudis 9 gadus vecs zēns. Rīta pusē viņš izgāja no mājas, bet skolā tā arī neieradās
Rīgā šodien bezvēsts pazudis 2015. gadā dzimušais Andrejs Popovs. Zēns šā gada 8. decembrī pulksten 8.15 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Kleistu ielā, un pazuda bezvēsts. Skolā zēns nav ieradies.
Pazīmes: augums 140-145 cm, kalsnas miesas būves, īsiem gaišiem matiem. Bija ģērbies raibā zaļganzilas krāsas īsā ziemas virsjakā ar kapuci, tumši zilās džinsa biksēs, pelēkā cepurē ar krāsainām līnijām un pelēkos ziemas sporta apavos. Līdzi bija melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot Andreja fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112!