Plānots 146 ēkās Rīgā ierīkot patvertnes
Rīgas dome plāno 146 pašvaldības ēkas līdz 2027. gadam pielāgot patvertņu nodrošināšanai. Tajās nepieciešamības gadījumā varētu paglābties 50 tūkstoši iedzīvotāju.
Rīgas dome atbalstījusi pašvaldības dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā programmā, lai pielāgotu 146 pašvaldības ēkas patvertņu funkcijas nodrošināšanai. Tuvākajā laikā projekta pieteikums tiks iesniegts Centrālās finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
Plānots, ka patvertnes tiks izveidotas 123 pašvaldības ēkās, kas atrodas Īpašuma departamenta pārraudzībā, kā arī 23 pašvaldības īres namos, kas atrodas Mājokļu un vides departamenta pārraudzībā. Kopā šajās patvertnēs varēs uzturēties vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Izmantojot ERAF finansējumu, plānots izveidot arī divas patvertnes AS “Rīgas siltums” ēkās, par ko lēmums būs jāpieņem uzņēmuma valdei.
Kopējās projekta provizoriskās izmaksas sasniegs līdz 11 356 000 eiro, no kuriem ERAF finansējums būs līdz 5 685 386 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – līdz 5 670 614 eiro. Projekta īstenošana paredzēta 2026. – 2027. gadā.
“Stājoties amatā, patvertņu izbūvi izvirzīju kā savu prioritāti. Tas ir ļoti nozīmīgs projekts Rīgas iedzīvotājiem un pašvaldībai. Šobrīd patvertnes ir jāpielāgo tādiem apstākļiem, lai tajās iedzīvotāji var patiešām uzturēties, ne tikai tās būtu marķētas," norāda Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
"Ar atbildīgo pašvaldību departamentu speciālistiem esam ļoti īsā laikā spējuši izstrādāt tehniskos projektus 148 objektiem, lai iesniegtu ERAF finansējuma saņemšanai. Ar to ir par maz, tāpēc tikpat lielus līdzekļus pašvaldība piešķirs no sava budžeta. Pēc projektu apstiprinājuma un līdzfinansējuma piešķiršanas plānojam 40 % finansējuma izlietot jau 2026. gadā, bet pārējais finansējums patvertņu izbūvei tiks pabeigts 2027.gadā,” uzsver Lapiņš.
Kā norāda Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons, patlaban Rīgā ir pieejamas 230 atbilstošas vai daļēji atbilstošas patvertnes. Šobrīd marķētajās vietās var patverties 5% iedzīvotāju, bet, kad būs salabotas visas vietas, – 10% Rīgas iedzīvotāju.
Kādi darbi paredzēti?
Ēku pielāgošanas darbi patvertņu vajadzībām ietvers obligātos nosacījumus saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rekomendācijām, tostarp:
- ieejas durvju nomaiņu uz nedegošiem materiāliem;
- ventilācijas, autonomas elektroapgādes un sanitāro higiēnisko apstākļu nodrošināšanu;
- mobilās sakaru un uzlādes iespēju ierīkošanu;
- dzeramā ūdens pieejamības izveidi;
- informatīvo zīmju un norāžu izvietošanu.
Daudzas telpas tiks pielāgotas duālai izmantošanai, lai tās kalpotu ikdienas vajadzībām, bet būtu gatavas civilās aizsardzības situācijām, piemēram, katastrofām, militāram iebrukumam vai karam. Plašāka informācija pat patvertņu izveidošanas vadlīnijām, kā arī pašvaldības apsekoto un marķēto patvēruma vietu karte pieejama šeit.