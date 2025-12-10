Latvijas Nacionālā opera un Signet Banka sāk jaunu Ziemassvētku tradīciju - egle Operas skvērā
Rīga kļuvusi par vēl vienu Ziemassvētku egli krāšņāka. Pirmajā adventē pie Latvijas Nacionālās operas atklāta Ziemassvētku egle kopā ar Signet Banku. Šī vieta vienmēr bijusi viens no skaistākajiem pilsētas svētku punktiem, un Rīgu rotās vēl viena eglīte, kas iemirdzas tūkstošos gaismu.
“Man ir patiess prieks, ka šī skaistā egle ir simbolisks sākums jaunai tradīcijai un Ziemassvētku laikā priecēs gan pilsētas iedzīvotājus, gan viesus, gan Operas apmeklētājus arī nākamo gadu,” stāsta Astra Irmeja-Šēfere, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle.
“Ar pirmo adventes svecīti mēs simboliski iededzam gaismu – gaismu sevī, mūsu pilsētā un kopā būšanas sajūtā. Esam patiesi priecīgi sākt jaunu tradīciju kopā ar Latvijas Nacionālo operu un baletu un Rīgas domi. Ceram, ka šī egle kļūs par vietu, kur ikviens var mazliet apstāties, sajust svētkus un pasmelties gaišumu,” saka Ineta Done, Signet Bankas valdes locekle.
Signet Banka un Latvijas Nacionālā opera un balets aicina rīdziniekus un pilsētas viesus apskatīt svētku egli līdz pat 2026. gada 4. janvārim, nesteidzīgi izbaudot arī skaisti izgaismoto Operas skvēru.