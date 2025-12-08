Sadursmē dzīvību zaudēja vieglās automašīnas vadītājs.
Šodien 11:20
Tiek meklēti traģiskās traktora un automašīnas sadursmes aculiecinieki
Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus traģiskajai avārijai Rucavas pagastā. Jau ziņots, ka piektdien, 5. decembrī, traktora un vieglās automašīnas sadursmē dzīvību zaudēja vieglā spēkrata vadītājs.
Kā norāda Valsts policija, sadursme notika 5. decembrī ap plkst. 13.30 Dienvidkurzemes novadā, Rucavas pagastā uz autoceļa A11. Sadursmē bija iesaistīta automašīna "Ford" un traktors sakabē ar piekabi. Negadījumā dzīvību zaudēja automašīnas "Ford" vadītājs, savukārt traktora vadītājs ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli.
Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai videoierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa telefona numuru 28070038 vai 112.