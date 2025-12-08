TSI un UWE Bristol paziņo par jaunu dubultā programmu
Transporta un sakaru institūts (TSI) un Rietumanglijas Universitāte UWE Bristol (Lielbritānija) ir vienojušās par veiksmīgo stratēģiskās sadarbības pagarināšanu vēl uz pieciem gadiem.
Šis lēmums apliecina abu universitāšu apņemšanos turpināt kopīgi attīstīt dubultā diploma studiju programmas, paplašināt kopīgos pētniecības projektus un stiprināt akadēmisko sadarbību tādās jomās kā datorzinātnes, mākslīgais intelekts, aviācija un informācijas tehnoloģijas.
No 2020. līdz 2025. gadam TSI un UWE Bristol sadarbība ir guvusi īpaši augstu UWE Bristol novērtējumu. Lielbritānijas partneri īpaši uzsver un izceļ:
- nozares partneru un profesionāļu iesaisti studiju procesā, nodrošinot studijām ciešu saikni ar darba tirgus realitāti,
- godprātīgu un uz uzticēšanos balstītu partnerību,
- studentu un personāla integrācijas un atbilstība UWE Bristol standartiem.
TSI un UWE Bristol ilgstošās sadarbības rezultātā ir radītas un tiek veiksmīgi īstenotas vairākas dubultā diploma programmas, tostarp bakalaura studiju programma “Datorzinātnes: mākslīgais intelekts”, kā arī maģistra programmas “Aviācijas vadība un ilgtspējīga attīstība” un “Datu analītika un mākslīgais intelekts”, kas atbilst Lielbritānijas kvalitātes standartiem un nodrošina studentiem divus starptautiski atzītus diplomus. TSI lepojas ar programmu absolventu profesionālajiem panākumiem un veiksmes stāstiem, gan no Latvijas, gan no Eiropas, Latīņamerikas un citām valstīm. Izmantojot dubultā diploma sniegtās priekšrocības, viņi veiksmīgi realizējuši karjeru starptautiskajā darba tirgū un šobrīd strādā vadošajos nozares uzņēmumos.
Jauna dubultā diploma programma - Informācijas sistēmu vadība: IT projektu vadība
Turpinot veiksmīgo sadarbību, TSI un UWE Bristol ievieš jaunu dubultā diploma maģistra programmu – “Informācijas sistēmu vadība: IT projektu vadība”. Šī programma ir īpaši nozīmīga nozarei, jo:
- uzņēmumi visās nozarēs piedzīvo digitālo transformāciju,
- pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa speciālistiem, kuri spēj savienot tehnoloģisko kompetenci ar biznesa domāšanu,
- IT projekti kļūst arvien sarežģītāki, starptautiskāki un datu intensīvāki,
- darba tirgū trūkst profesionāļu, kuri vienlaikus pārvalda informācijas sistēmu arhitektūru, kiberdrošības jautājumus, datu analītiku un projektu vadību.
Programmas absolventi būs gatavi ieņemt IT projektu vadītāja, informācijas sistēmu vadītāja, digitālās transformācijas vadītāja, produkta īpašnieka, produkta vīzijas veidotāja un citus vadošus amatus, strādājot starptautiskās komandās un īstenojot stratēģiski nozīmīgus tehnoloģiju projektus gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Arī šai programmai būs divu diplomu modelis - no TSI un UWE Bristol, kas TSI absolventiem sniedz konkurētspējīgu priekšrocību globālajā darba tirgū.
Par TSI
Transporta un sakaru institūts tika dibināts 1999. gadā, un šodien ir lielākā privātā tehniskā augstskola Latvijas Republikā. TSI ir plaši atzīta kā privātā STEM augstskola. TSI piedāvā augstākās izglītības programmas tādās jomās kā datorzinātnes, mākslīgais intelekts, robotika, datorzinženierija un elektronika, transports un loģistika, avioinženierija un vadībzinātne, un nodrošina bakalaura, maģistra un doktora grāda studiju programmas. TSI sniedz plašu pētniecības un konsultāciju pakalpojumu klāstu saviem biznesa un sadarbības partneriem.
Par UWE Bristol
Rietumanglijas Universitāte ir moderna un dinamiska augstskola, kas plaši pazīstama ar savām saiknēm ar vadošajām starptautiskajām kompānijām, tādām kā Airbus, un ar savu pētījumu kvalitāti. Tā ir viena no lielākajām un pazīstamākajām universitātēm Lielbritānijā, kurai tika piešķirts zelta TEF statuss jaunākajā valdības augstskolu reitingā, kas ir augstākais reitings Apmācības izcilības un studentu rezultātu sistēmā (Teaching Excellence and Student Outcomes Framework – TEF) 2023.