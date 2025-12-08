Pirmdien pūtīs brāzmains vējš. Brīdina par apledojušiem autoceļiem Latgalē un Vidzemē
Pirmdien, 8. decembrī, saglabāsies apmācies laiks, vēsta sinoptiķi. Bet VSIA "Latvijas Valsts ceļi" informē, ka autoceļi šorīt ir apledojuši vairākās vietās Vidzemē un Latgalē.
Rīta pusē debesis ir apmākušās
Pirmdienas rītā visā Latvijā ir apmākušās debesis, liecina meteoroloģiskā informācija. Vietām nedaudz līst, valsts austrumu daļā snieg. Latvijas austrumu novados autoceļi ir slideni. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Daudzviet dūmaka. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Gaisa temperatūra -1..+3 grādi, Kurzemes rietumkrastā +4 grādi.
Rīgā apmācies un mitrs laiks, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra +2 grādi.
Vidzemē un Latgalē ir apledojuši autoceļi
Šorīt apledojums vietām Latgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi". Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 42 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jaunjelgavas līdz Nīcgalei, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Špoģiem līdz Grebņevai un Rēzeknes apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jēkabpils, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Madonas, Balvu, Valkas un Alūksnes apkārtnē. Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Dienas laikā gaidāms brāzmains vējš
Dienas laikā vietām Latvijā gaidāms neliels lietus, valsts austrumos dienas pirmajā pusē vēl snigs. Pūtīs mērens dienvidu vējš, tā ātrums brāzmās valsts rietumu un centrālajā daļā sasniegs 9-13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, vakarā Kurzemē līdz +8 grādiem.
Rīgā darba nedēļas pirmā diena būs apmākusies, brīžiem nedaudz līs, vējš mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3..+4 grādiem.
Krievijā atrodas anticiklons, Eiropas ziemeļrietumos - ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Latvijas rietumos līdz 1020 hektopaskāliem Latgalē.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien dienas laikā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -0,6 grādiem Dagdā līdz +3,7 grādiem Liepājā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7. decembrī bija +24 grādi Spānijas austrumu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -12 grādi Somijā un -28 grādi Krievijā.