Atbalstot bērnus ar īpašām vajadzībām, Salaspilī darbojas Ziemassvētku sajūtu dārzs “Brīnumu mežs”
Līdz 2026. gada 3. janvārim Latvijas Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī darbosies Ziemassvētku sajūtu dārzs “Brīnumu mežs”, lai atbalstītu bērnus ar īpašām vajadzībām. Apmeklētāji tajā varēs izstaigāt izgaismotās takas, iepazīt sešas tematiskas pieturvietas, piedalīties radošajās darbnīcās, baudīt muzikālus priekšnesumus, sasildīties un mieloties ar ziemas gardumiem “Siltuma oāzē”, kā arī satikt Ziemassvētku vecīti.
“Aicinām ikvienu, it īpaši ģimenes, svētku gaidīšanas laikā pabūt kopā dabā un piedzīvot, cik skaists ziemā, līdz ar tumsas iestāšanos, ir izgaismotais Latvijas Nacionālais Botāniskais dārzs. Brīnums rodas katrā no mums, to tikai vajag atmodināt – apstājoties, ieklausoties, mēs to noteikti spēsim ieraudzīt! Kas zina, varbūt arī Ziemassvētku vecītim pačukstētā vēlēšanās Jaunajā gadā piepildīsies...,” tā Ziemassvētku sajūtu dārzs “Brīnumu mežs” koncepta autore Tamāra Rubene.
Pirmie “Brīnumu mežu” piedzīvoja vairāk nekā 500 sabiedriskās iniciatīvas “Atvērtie spārni” aicinātie bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes, kas īpašā labdarības akcijā bez maksas ne tikai pārliecinājās par izgaismoto Latvijas Nacionālo Botānisko dārzu, bet piedalījās arī dažādās radošās meistarklasēs, priecājās par muzikāliem priekšnesumiem u.c. pārsteigumiem.
Ziemassvētku sajūtu dārzs “Brīnumu mežs” tiek veidots kā labdarības pilotprojekts, organizatori 6 % no 2025. gada 6. decembra līdz 2026. gada 3. janvārim biļešu ieņēmumiem ziedos TZMO Fondam “Kopā mainām pasauli”, kas sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Tā katrs “Brīnuma meža” apmeklētājs kļūst par daļu no šī lielā un labā darba!
“Brīnumu meža” kalendārs
Ziemassvētku sajūtu dārzs “Brīnumu mežs” Latvijas Nacionālajā Botāniskajā dārzā, Miera ielā 1, Salaspilī būs atvērts līdz 2026. gada 3. janvārim. Tā darba laiks 12., 13., 19., 20., 25., 26., 27. decembrī un no 2026. gada 1.-3. janvārim būs no plkst. 17.00-22.00. Savukārt 7., 14., 21. un 28. decembrī “Brīnumu mežs” darbosies no plkst. 17.00-21.00.