Naktī Latvijas austrumu daļā gaidāma atkala; VUGD aicina būt uzmanīgiem

Naktī uz pirmdienu vietām Latvijas austrumu daļā gaidāma atkala, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Uz ceļiem, koku zariem, vadiem un citām virsmām veidosies apledojums.
Brīdinājums par atkalu ir spēkā no svētdienas plkst. 20 līdz pirmdienas plkst. 8.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka atkalas ietekmē atsevišķos rajonos tiks traucētas āra aktivitātes.

Dienests aicina būt uzmanīgiem gan ejot, gan arī braucot ar divriteni vai automašīnu - uz ceļiem veidojas plāna ledus kārtiņa.

