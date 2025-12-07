Sestdienas vakarā ugunsgrēkā Ulbrokā gājis bojā cilvēks
Vēlā sestdienas vakarā ugunsgrēkā Ropažu novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 23.19 VUGD saņemts izsaukums Ropažu novadā, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka ēkas trešā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas un grīda septiņu kvadrātmetru platībā.
No telpām evakuēti deviņi cilvēki, vēl divi cilvēki izglābti, bet no dzīvokļa, kurā izcēlās ugunsgrēks, iznests cilvēks, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi.
Naktī plkst. 1.34 ugunsdzēsēju darbs notikumā noslēdzās.
Ropažu novada pašvaldība precizē, ka traģiskais ugunsgrēks noticis Ulbrokā. Novada pašvaldības policija, veicot patrulēšanu, pamanīja, ka pie daudzdzīvokļu nama atrodas Valsts policijas ekipāža un ir redzami dūmi no ēkas, par ko nekavējoties tika informēti operatīvie dienesti.
Saskaņā ar pašvaldības ziņoto divi iedzīvotāji pēc nelaimes ir hospitalizēti.
Ugunsgrēka cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti.
Cilvēkus, kuru īpašums cietis ugunsgrēkā un kuriem nepieciešams psiholoģisks, materiāls vai sociāls atbalsts, pašvaldība lūdz sazināties ar Ropažu novada Sociālo dienestu, lai izvērtētu iespējamās palīdzības apjomu un nepieciešamību.
Savukārt plkst. 19.25 tika saņemts izsaukums uz Preču ielu Daugavpilī, kur dega vienstāva ražošanas ēka, kokmateriāli un sadzīves mantas kopumā 140 kvadrātmetru platībā. Plkst. 22.57 darbs šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā noslēdzās.
Plkst. 21.09 saņemts izsaukums Aglonas ielā Preiļos, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji četru kvadrātmetru platībā. No ēkas evakuējās 20 cilvēki. Plkst. 23.06 darbs notikumā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet vēl septiņi izsaukumi bija maldinājumi.