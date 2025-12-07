Vai Ziemassvētki šogad Latvijā būs sniegoti? Dabas vērotāja prognozes
Dabas un laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs savā blogā "Mans laiks" pastāstījis par gaidāmo laiku decembrī.
"Pēc Ziemas saulgriežiem (21. decembris) neliels līdz mērens sals un sniega baltumiņš iespējams daudzviet," vēsta Bukšs.
"Norādes dabā un rudens zīmīgajās dienās vēstīja par to, ka ziema lēni sākusies decembra otrajā pusē daudzviet nostiprināsies uz palikšanu."
Pagājušais salīdzinoši vēsais un nokrišņiem bagātais jūnijs liecina, ka decembris lielākoties būs silts un mitrs, pauž dabas vērotājs.
"Decembra pirmajā pusē laikapstākļi pārsvarā vienmuļi. Temperatūra dienas laikā robežās no 0 līdz plus 7 grādiem. Naktīs, debesīm skaidrojoties, dažviet temperatūra var noslīdēt zem mīnus 3 grādu atzīmes.
Debesis pārsvarā mākoņainas, nereti dūmaka un nokrišņi īslaicīgi. Smidzinošs lietus, slapjš sniegs, atkala. Ceļi naktīs apledos un daudzviet var būt slideni.
Mēneša vidū vairāk nokrišņu un vējainu dienu. Temperatūra dienas laikā tuvu nullei un nedaudz virs tās. Mākoņains.
Dilstošā mēnesī, laikā ap 17. decembri, kļūs aukstāks. Biežāk snigs. Latvijas austrumos izveidosies neliela sniega sega. Ceļi slideni.
Decembra otrajā pusē, laikā ap Ziemassvētkiem vairāk sniega un sals pastiprināsies. Temperatūra dienas laikā mīnus 1, mīnus 7 grādu robežās. Dažviet skaidrās bezvēja naktīs sagaidāms 10, 15 grādu sals un Ziemassvētki daļā Latvijas rādās būt balti. Gada nogalē kļūs siltāks. Neliels sals un īslaicīgi nokrišņi. Ceļi apledos, slideni.
Kopumā pirmais ziemas mēnesis rādās būt siltāks kā parasti. Dažādi nokrišņi un pārsvarā normas robežās. Mēneša otrajā pusē upes un ezeri Austrumlatvijā sāks aizsalt.
Skatoties tālāk, tad līdz Zvaigznes dienai (6. janvāris) liels sals izpaliks. Vēlāk nostiprināsies nokrišņiem bagāta, vējaina ziema, ar stiprāku salu ziemas vidū. Lai arī pavasaris rādās būt agrs, tas būs vēss un garš."