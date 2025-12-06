Zināms, cik daudz un kādās profesijās Latvijā nodarbināti Ukrainas iedzīvotāji
Latvijā novembra beigās nodarbinātie Ukrainas iedzīvotāji bija aizņemti dažādās jomās, liecina jaunākais valdībā iesniegtais Iekšlietu ministrijas ziņojums par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem.
Latvijā novembra beigās nodarbināti bija aptuveni 10 000 Ukrainas iedzīvotāji un rudenī izplatītākās profesijas bija apkopējs, palīgstrādnieks, ceha strādnieks, pārdevējs un pavārs, liecina jaunākais valdībā iesniegtais Iekšlietu ministrijas ziņojums par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem.
Šogad Latvijā pār ārējo robežu kopā ir ieceļojuši 18 210 Ukrainas pilsoņi un viņu plūsma saglabājas mērena un stabila, ar nedaudz pieaugošu tendenci vasaras periodā. Lielākā daļa, kas ieceļojusi caur ārējo robežu, ieceļo caur Rīgas lidostu.
Fizisko personu reģistrā iekļauti 31 412 Ukrainas iedzīvotāji, kuriem ir noteikts Latvijas pagaidu aizsardzības statuss.
Šogad kopumā Ukrainas iedzīvotāju plūsma Latvijā saglabājas mērena un stabila. No jauna mēnesī tiek reģistrēti vidēji ap 600 Ukrainas iedzīvotāji. Kopš kara sākuma statuss anulēts 30 551 personai.