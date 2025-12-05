FOTO: 20 gadu jubileju svin Latvijas dizaineres Annas Faniginas radītais rotu zīmols "Verba"

20 gadu jubileju svin Latvijas dizaineres Annas Faniginas radītais rotu zīmols "Verba"
5. decembrī 20 gadu jubileju svinēja Latvijas dizaineres Annas Faniginas radītais rotu zīmols “Verba”.
Jubilejas ietvaros notika ziemas kolekcijas prezentācija ar nosaukumu “Verba Volant, Scripta Manent” (“Vārdi lido, rakstītais paliek”). Kolekcija būs apskatāma no 1. līdz 12. decembrim Latvijas dizaina veikalā “Riija”.
Vieglums, caurspīdīgums un lidojuma sajūta ir tas, ko “Verba” sauc par neatņemu estētikas daļu. Arī šoreiz vārdu spēle, kas ietverta projekta nosaukumā, nav nejauša. “Verba” lido — rakstītais paliek: simtiem un tūkstošiem vēstījumu uz rotām par vissvarīgākajām cilvēka jūtām un pārlaicīgām vērtībām — mīlestību un draudzību, skaistumu un brīvību, filozofiju un ceļa meklējumiem. Vārdi, kas ir vajadzīgi un nozīmīgi visos laikos.
Šoreiz ziemas kolekcija prezentēta kā balts mākonis, kas atnesis mirdzošu sniegpārslu-rotu birumu ar vēstījumiem senajās un mūsdienu valodās. Vārdi-kristāli, kas radušies kaut kur tālu un sen, sasniegs mūs pāri kalniem, kontinentiem un tūkstošgadēm.
Šoreiz uz “Verba” rotām pirmo reizi ir sastopami ēģiptiešu hieroglifi. Rotas radītas no sudraba, kalnu kristāliem, baltiem topāziem un caurspīdīga akrila stikla.
Instalācijas sastāvdaļa ir arī ikgadējā “Verba” stikla Ziemassvētku bumba, šogad pienbaltā tonī ar uzrakstu “Ut Hic Dies Tibi Candidus Illuxerit” / “lai šī baltā diena tevi apņem ar rāmu gaismu”.