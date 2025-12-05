Latvijai nepieciešamas 193 jaunas sirēnas, viena izmaksā 28 000 eiro
Vienas sirēnas uzstādīšana, sākot no būvprojekta līdz iekārtas iegādei un nodošanai darba kārtībā, izmaksā aptuveni 28 000 eiro. Lai Latvijā trauksmes gadījumā visi dzirdētu sirēnas, nepieciešams uzstādīt vēl 193 jaunas iekārtas, bet līdzekļu to iegādei pagaidām nav – šādu skarbu realitāti TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
Kad novembra beigās Latvijā notika trauksmes sirēnu pārbaude, cilvēki daudzviet sūdzējās, ka nav saņēmuši ne šūnu apraides paziņojumus, ne dzirdējuši sirēnas. VUGD priekšnieks atklāj ne pārāk iepriecinošu statistiku, proti, izrādās, ka tikai 7 procentiem Latvijas iedzīvotāju ir lejupielādēta “112 Latvija” aplikācija. Baltmanis uzskata, ka runa šajā gadījumā ir ne tikai par zināšanām, informētību, bet arī cilvēku kultūru, jo vienmēr būs tādi, kuri zinās, bet kaut ko nedarīs, neievēros, kuriem būs vienalga. Kā piemēru viņš min Ukrainu.
“Ukraiņiem ir aplikācija, kas brīdina par gaisa uzlidojumiem. Un ziniet, cik procentu to ir lejupielādējuši? Tikai 40!” savu izbrīnu neslēpj Baltmanis. “Nekad, nevienā valstī nebūs tā, ka visi visu ievēros!”
Savukārt, runājot par sirēnām, VUGD priekšnieks stāsta, ka, veicot apsekošanu, secināts – Latvijā nepieciešams uzstādīt vēl 193 jaunas sirēnas. “Mums kritērijs ir noteikts: 500 cilvēki uz kvadrātkilometru. Esam apzinājuši 78 vietas, kur šie kritēriji izpildās, vēl ir identificētas 34 vietas, kurās sirēnas ir, darbojas, bet tās ir jāuzlabo… Taču kopumā vēl vajadzīgas 193 jaunas. Vienas sirēnas uzstādīšana, kas ietver arī būvprojektu, pašu iekārtu, darbu – maksā aptuveni 28 tūkstošus eiro.” Diemžēl pagaidām līdzekļi šā projekta realizācijai nav atvēlēti. “Jāmeklē finansējums,” nosaka Baltmanis.