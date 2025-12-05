Rokpelnis par valdības stabilitāti pēc budžeta pieņemšanas: jāstrādā pie sadarbības principiem
Tagad valdībai jāstrādā pie budžetā apstiprināto iniciatīvu ieviešanas, pauda Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, vaicāts, kā vērtējama stabilitāte koalīcijā pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas.
Vienlaikus Rokpelnis norādīja, ka koalīcija plāno nākamnedēļ pārrunāt tālākās sadarbības principus un vienosies par kopīgi veicamajiem darbiem.
Precīzākus laikus, kad varētu notikt sarunas starp koalīcijas partneriem, Rokpelnis pagaidām nenosauca.
Tikmēr premjere Evika Siliņa (JV) piektdien Latvijas Radio norādījusi, ka valdības krišanai īsti neesot pamata.
Jautāta par valdības turpmāko darbu, politiķe atgādināja, ka ceturtdien Saeima ar 52 balsīm nobalsoja par nākamā gada valsts budžetu, tāpēc, viņasprāt, jautājums par valdības krišanu esot opozīcijas izdomāts.
Kā ziņots, koalīcijai jau ilgstoši tiek vaicāts par tās spēju turpināt darbu, ņemot vērā iekšējās starppartiju ķildas un atšķirīgus viedokļus būtiskos jautājumos.
Ceturtdienas vakarā Saeima pēc divu dienu intensīva darba galīgajā lasījumā pieņēma nākamā gada valsts budžetu, kurā ieņēmumi plānoti 16,1 miljarda eiro, bet izdevumi - 17,9 miljardu eiro apmērā, savukārt budžeta deficīts nākamgad plānots 3,3% apmērā no iekšzemes kopprodukta.
Par budžetu nobalsoja 52 deputāti, bet pret bija 42 parlamentārieši.