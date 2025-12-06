Ķekavas novadā mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka no 2026. gada mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa.
Ķekavas novada pašvaldība paziņo: ar 2026. gadu mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa – pieaugums skars gan nešķirotus sadzīves atkritumus, gan bioloģiski noārdāmos. No 2025. gada 1. jūnija izvešanu novadā turpinās nodrošināt SIA “Clean R”.
No 2026. gada 1. janvāra, pēc poligona “Getliņi” sniegtās informācijas, maksas korekcijas saistītas ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu (saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem – no 120 līdz 130 eiro par tonnu). Līdz ar to kāpj sadzīves atkritumu noglabāšanas tarifs, ietekmējot nešķirotu un bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. SIA “Getliņi EKO” nešķirotu sadzīves atkritumu noglabāšanas tarifs, apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padomes 2024. gada 1. augusta lēmumu, noteikts 173,77 eiro par tonnu (bez PVN), kas maina poligona pieņemšanas cenas. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz: ja poligonā mainās sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs, apsaimniekotājs iekļauj jauno tarifu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās brīdi.
Lielākā ietekme būs uz iedzīvotājiem, kas atkritumus nešķiro. Aktīvi un pareizi šķirotāji tarifu kāpumu jutīs mazāk. Atgādinām: pareizi šķirojot, samazināt maksājumus par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem iespējams par 20–30%, turklāt nešķiroto apjomu var būtiski mazināt, kompostējot vai šķirojot bioloģiski noārdāmos. Pareizi sašķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošana – bez maksas.
No jaunā gada nešķirotiem sadzīves atkritumiem maksa par vienu m3 pieaugs no 40,12 eiro (ar PVN) līdz 40,96 eiro. Bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem cena par m3 kāps no 24,08 eiro līdz 24,58 eiro, bet lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana maksās 45,46 eiro par m3, līdzšinējo 43,11 eiro vietā.