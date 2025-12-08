Mainīti Mārupes novada bibliotēkas un tās filiāļu darba laiki decembrī
Mārupes novada bibliotēka un filiāles decembrī strādās ar izmaiņām darbalaikā, ziņo pašvaldība.
Mārupes novada bibliotēka un filiāles decembrī strādās ar izmaiņām darba laikā:
23. decembrī plānota saīsināta darbdiena. Mārupes novada bibliotēka un Salas bibliotēka atvērtas 11.00–17.00, Babītes bibliotēka atvērta 10.00–17.00, bet Mazcenas bibliotēka atvērta 9.00–16.00. Savukārt 24.–28. decembrī — visas novada bibliotēkas slēgtas.
29. decembrī Mārupes novada bibliotēka un Salas bibliotēka atvērtas 11.00–19.00, Babītes bibliotēka un Mazcenas bibliotēka atvērtas 10.00–18.00. Savukārt 30. decembrī saīsinātā darbdiena - Mārupes novada bibliotēka un Salas bibliotēka atvērtas 11.00–17.00, Babītes bibliotēka atvērta 10.00–17.00, bet Mazcenas bibliotēka atvērta 9.00–16.00. Tikmēr no 31. decembra līdz 4. janvārim — visas novada bibliotēkas slēgtas.