Sestdien gaidāms silts laiks visā Latvijā - līdz +7 grādiem
Arī sestdiena Latvijā būs pelēka un decembrim netipiski silta, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Sestdienas naktī debesis aizklās mākoņi, palaikam tie atnesīs nelielu lietu. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla, tā redzamību apgrūtinās ne vien naktī, bet arī rīta stundās. Gaisa temperatūra naktī būs +2, +5 grādi.
Rīgā nakts būs apmākusies, palaikam mazliet līs. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra būs ap +5 grādiem.
Sestdiena visā valstī turpināsies apmācies un pelēcīgs laiks. No dienvidrietumiem visai Latvijai pāri virzīsies jauna nokrišņu zona, daudzviet atnesot lietu. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidaustrumiem.
Gaisa temperatūra dienas laikā iesils līdz pat +3, +7 grādiem.
Arī Rīgā gaidāms mākoņains un lietains laiks. Temperatūra dienā būs tāda pati kā naktī - ap +5 grādiem.