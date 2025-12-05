Tiesneša zvērestu devis Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Rozenbergs. FOTO

Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Rozenbergs dod tiesneša zvērestu
Piektdien, 5. decembrī, Rīgas pilī tiesneša zvērestu Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam deva Augstākās tiesas (AT) tiesnesis Jānis Rozenbergs.
Valsts prezidents norādīja, ka Rozenberga 20 gadu darba pieredze advokatūrā būs vērtīgs pienesums AT Krimināllietu departamentam, kurā strādā tiesneši ar dažādu profesionālo un akadēmisko pieredzi. Pēc Rinkēviča paustā, Rozenberga praktiskā un akadēmiskā darbība sniegs departamentam nozīmīgu papildinājumu.
Valsts prezidents arī akcentēja, ka tiesneša amats un tam raksturīgā simbolika nozīmē lielu atbildību - spriest taisnīgi un būt godīgam pret likumu, sevi un tiesas procesa dalībniekiem. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Rozenbergs šos uzdevumus spēs īstenot.
Jau rakstīts, ka Rozenbergs 2001. gadā ir ieguvis jurista kvalifikāciju, 2002. gadā - sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, bet 2013. gadā - tiesību doktora zinātnisko grādu krimināltiesībās Latvijas Universitātē (LU). Kopš 2022. gada viņš ir docents LU Juridiskajā fakultātē. Saeimas publiskotā informācija liecina, ka kopš 2002. gada viņš regulāri publicē zinātniskus darbus un uzstājas konferencēs ar referātiem. Rozenbergs ir bijis Anša Sormuļa aizstāvis Ventspils politiķa Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") krimināllietā.