Latvijas banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar "oskarotās" filmas "Straume" tēliem
Trešdien, 10. decembrī, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "oskarotās" filmas "Straume" tēliem, kas iekarojuši cilvēku sirdis visā pasaulē.
Monēta "Straume" godina kinoindustrijā prestižāko – "Oskara" – balvu ieguvušo animācijas filmu. Ar stāstu par kaķa vientuļnieka attiecībām ar ūdeni Gints Zilbalodis pavadījis pusi mūža, no īsfilmas "Aqua" (2012) nonākot līdz "Straumes" (2024) triumfam. Mākslinieks atzīst: būdams vienpatis kā kaķis, tomēr mācījies sadarboties ar citiem – ne tikai Latvijā, bet arī Francijā un Beļģijā. Tas ļāvis ar pieticīgiem resursiem spoži apliecināt neatkarīgās animācijas spēku pasaules mērogā.
Monētas vienā pusē attēlots ikoniskais tumšpelēkais kaķis, otrā – pieci atšķirīgi, bet cits citam piekļāvušies draugi, kurus vieno neaizmirstama pieredze. Starp abām pusēm – elpu aizraujoša odiseja, vienā laivā glābjoties no plūdiem. Tāda ir režisora G. Zilbaloža animācijas filma "Straume", kas ieguvusi vairāk nekā 80 balvu, tostarp ASV Kinoakadēmijas galveno balvu – "Oskaru".
Filmas varoņi ceļo arī sevī: brīvdomātājs kaķis mācās skatīties acīs grūtībām, draudzīgais suns raisās vaļā no bara instinkta, cēlais sekretārputns ir gatavs ziedoties citiem, spožo lietu kolekcionārs lemurs uzdrīkstas meklēt draugus ārpus cilts, bet uzticamā kapibara saglabā mieru pat vētrā. Pārvarētas kopīgās bailes par dzīvību un katra paša bailes: no ūdens, no citādajiem, no vajadzības dalīties, no neziņas par nākamo brīdi... Izjusts sadarbības un draudzības glābjošais spēks.
Filma "Straume" turpina ceļot pasaules kinoteātros, bez vārdiem uzdod mīklas un saviļņo dvēseles ūdeņus, lai cik atšķirīgi vienā laivā mēs būtu.