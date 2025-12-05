Lauksaimnieku gada balle Riebiņos.
Šodien 10:38
Riebiņos notikusi Lauksaimnieku gada balle 2025
Riebiņos notikusi Lauksaimnieku gada balle 2025, kurā Līvānu novads godināja trīs izcilas saimniecības—ZS “Lūki”, ZS “Irbenājs” un ZS “Ozoli”—par uzņēmējdarbības attīstību, inovācijām un nozares pieredzes veicināšanu. Pasākums izcēla lauksaimnieku ieguldījumu lauku vides stiprināšanā un ražīga gada turpinājumu.
Pagājušās nedēļas nogalē Riebiņos aizvadīta Lauksaimnieku gada balle 2025. Pasākuma laikā tika godināti tie, kuru darbs un sasniegumi aizvadītajā gadā bijuši īpaši izceļami. Līvānu novads ar lepnumu sveic savas trīs apbalvotās saimniecības:
- ZS “Lūki” – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, lauku vides veidošanu un pieredzes apmaiņas nodrošināšanu gaļas lopkopības nozarē.
- ZS “Irbenājs” – par dinamisku uzņēmuma attīstību, izveidojot mūsdienīgu stādaudzētavu un izkopjot klientu apkalpošanas kultūru.
- ZS “Ozoli” – par aktīvu darbību Climat Farm Demo projektā un pieredzes apmaiņas nodrošināšanu nozarē.