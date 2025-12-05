Dobelē no nākamā gada 5. janvāra CSDD reģistrācijas pakalpojumus piedāvās pēc jauna principa
No 5. janvāra CSDD Dobeles centrā visi transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumi būs pieejami tikai ar iepriekšēju pierakstu, lai nodrošinātu ērtāku apkalpošanu un prognozējamu gaidīšanas laiku. Pieteikties var e-CSDD.lv vai pa tālruni 67025777; tehniskā apskate un maksājumi paliek līdzšinējā kārtībā.
Lai nodrošinātu ērtu klientu apkalpošanu un nodrošinātu vienmērīgu klientu plūsmu, kā arī plānotu darbinieku ikdienas darbus, no nākamā gada 5. janvāra VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) tiks uzsākta jauna kārtība, apkalpojot klientus klātienē.
Turpmāk jebkuri ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītie pakalpojumi, kā piemēram, transportlīdzekļa reģistrācija, īpašnieka vai turētāja maiņa, numuru salīdzināšana un citi, tiks sniegti pēc principa “piesakies iepriekš”.
Jaunā kārtība paredz, ka klienti Dobeles klientu apkalpošanas centrā, Liepājas šoseja 29 reģistrācijas pakalpojumus saņems tikai iepriekš pieteiktajā laikā. Tādējādi ikviens klients varēs rēķināties, ka pakalpojums tiks sniegts noteiktā laikā un kvalitātē.
Transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumiem var pieteikties:
- elektroniski e-pakalpojuma vidē – e-CSDD.lv;
- zvanot uz klientu apkalpošanas informatīvo tālruni – 670 25 777.
Katra pieraksta laiks paredzēts viena transportlīdzekļa reģistrācijai. Ja reģistrācija veicama vairākiem transportlīdzekļiem, katram transportlīdzeklim piesakāms atsevišķs pieraksts, izņemot, ja veic savstarpēju numuru maiņu diviem transportlīdzekļiem. Šādā gadījumā veic vienu pierakstu, norādot viena transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.
Informējam, ka transportlīdzekļu tehniskās apskates pakalpojums un maksājumu veikšana Dobelē arī turpmāk noritēs līdzšinējā kārtībā – piesakoties elektroniski e-CSDD.lv vai rindas kārtībā. Jaunā kārtība “piesakies iepriekš” attieksies tikai uz transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumiem.
Pirmie “piesakies iepriekš” klientu apkalpošanas projekti tika ieviesti Alūksnes, Krāslavas, Valkas, Preiļu, Balvu, Limbažu, Aizkraukles un Madonas klientu apkalpošanas centros, kur transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumi tikai ar iepriekšēju pierakstu tiek nodrošināti jau no 2022. gada rudens. Vērtējot šo pieredzi, CSDD novērojumi liecina, ka klienti to vērtē pozitīvi, tāpēc iepriekšējs pieraksts reģistrācijas pakalpojumiem tiek ieviests arī Dobelē. Novērojumi praksē arī dažādās citās nozarēs rāda, ka cilvēki arvien vairāk vēlas saņemt konkrētu pakalpojumu noteiktā laikā, tādējādi dienas laikā iespējot paveikt vairāk un veltīt laiku citām svarīgām aktivitātēm. Aicinām klientus izmantot jaunas iespējas un saņemt pakalpojumus mūsdienīgā un sev ērtā veidā un laikā.