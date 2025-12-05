Bezvēsts pazudusī sieviete atrasta mirusi.
Šodien 08:21
Bezvēsts pazudusī Evita atrasta bez dzīvības pazīmēm
Bezvēsts pazudusī Evita Pintāne, kas pēdējo reizi bija manīta Augšlīgatnes novada autobusa pieturā, atrasta bez dzīvības pazīmēm.
Valsts policija pārtrauc meklēt bezvēsts pazudušo Evitu Pintāni. Sieviete diemžēl atrasta bez dzīvības pazīmēm. Likumsargi izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja sievietes meklēšanā.
PAPILDINĀTS 4. decembrī pulksten 18.42— Valsts policija (@Valsts_policija) December 4, 2025
1974. gadā dzimusī Evita Pintāne, pēdējo reizi bija manīta 23. novembrī ap plkst. 12.30 Cēsu novada Līgatnes pagastā, kad Augšlīgatne autobusa pieturā "Augšlīgatne" iekāpa autobusā, lai, iespējams, dotos uz Siguldu.