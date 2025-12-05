Rīgā plānots nojaukt vēsturisku kapelu. Rīgas domnieks un būvvalde aicina ēku saglabāt
Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegto būvniecības iecei, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS) grasās nojaukt vēsturisku kapelu Vienības gatvē 45 k-16.
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholcs aicinājis BKUS vadību rast risinājumu, lai vēsturiskā liecība tomēr tiktu saglabāta. “Esmu saņēmis atbildīgo iestāžu negatīvu atzinumu BKUS iecerei nojaukt kapelas ēku, un mēs šo lēmumu nemainīsim. Šāda rīcība nav pieļaujama, saskaņā ar šī brīža spēkā esošo normatīvo regulējumu, un tas ir jārespektē. Pret nojaukšanu iebilst arī Būvniecības padome. Tādēļ mans redzējums, ka BKUS ir jāmeklē kompromiss, kā attīstīt savu teritoriju, neiznīcinot vēsturiskās liecības,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholcs.
Bergholcs norāda, ja tiktu nojaukta šī kapelas ēku, tā būtu, iespējams, vienīgā kulta ēkas nojaukšana kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Līdz ar to pašvaldība savos lēmumos un sarunās ar ieceres izstrādātājiem aicinājusi meklēt tādus pārbūves risinājumus, kas saglabātu kultūrvēsturiski vērtīgo kapelas ēku un nodrošinātu slimnīcai nepieciešamās funkcionalitātes nodrošināšanu. Diemžēl līdz šim brīdim pašvaldībā nav saņemti kādi citi būvniecības ieceres risinājumi.
Ēka jeb kapela Vienības gatvē 45 k-16 atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam klasificējama kā vēsturiska būve, kas ir būvēta pirms vairāk nekā 50 gadiem. Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem “Par kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanu vēsturiskām būvēm un vēsturiskiem apstādījumiem” vēsturisku būvi aizliegts pārveidot, pirms nav noteikta tās kultūrvēsturiskā vērtība.
Šī gada maijā Rīgas domes Kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanas komisija izvērtēja kapelas kultūrvēsturisko vērtību, un pieņēma lēmumu atzīt to par kultūrvēsturiski vērtīgu būvi. Savukārt pašvaldības Būvniecības padome savā lēmumā norādījusi, ka ēka ir jāsaglabā esošajā vietā vai arī iespējama tās pārvietošana ar iespējami saudzīgu pārvietošanas metodi uz citu vietu slimnīcas teritorijā.
Kapelas ēka celta 1899. gadā kā viena no pirmajām slimnīcas kompleksa būvēm pēc arhitekta Reinholda Šmēlinga no 1895. līdz 1899. gadam izstrādātā projekta Bērnu slimnīcai.
Slimnīcas ēku ansambļa arhitektūras stils attiecināms uz ķieģeļu eklektiku ar neorenesanses iezīmēm. Ēkas arhitektoniski māksliniecisko kvalitāti izceļ figurāla kārtojuma daudzpakāpju mūrējums dzegu joslās un galvenās ieejas portālā, galvenajā fasādē mūrējumā pielietoti krusta formas dekora elementi. Ēka ir saglabājusi augstu autentiskuma pakāpi. Saglabājies autentisks kustāmais medicīniskais aprīkojums - sekcijas galds ar marmora virsmu. Ēka ir daļa no Latvijā vienīgās specializētās Bērnu slimnīcas vēsturiskās apbūves ansambļa.