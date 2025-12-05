Ķekavas novada dambretes trenere Laura Kronberga kļūst par Latvijas čempioni
Ķekavas novada dambretes trenere Laura Kronberga novembra beigās kļuva par Latvijas čempioni, vēsta Ķekavas novada sporta centrs.
Jaunā Latvijas čempione Laura Kronberga ikdienā pasniedz dambretes nodarbības bērniem Baložos, Katlakalnā un Ķekavā, audzinot jauno paaudzi un attīstot stratēģiskās domāšanas prasmes, taču šajā nedēļas nogalē viņa pārliecinoši apliecināja arī savu meistarību sacensību laukumā, demonstrējot gan augstu līmeni, gan stabilitāti izšķirošajos brīžos. Šis tituls ir pelnīta atzinība par neatlaidību, profesionālu pieeju un mērķtiecīgu treniņu procesu.
Novembra beigās vispirms notika sacensības ātrajā dambretē, tur Laura ieguva ieguva 10 punktus no 14 iespējamiem, kas deva dalītu 1.–2. vietu, pēc papildu rādītājiem sudraba medaļa. Savukārt nākamajā dienā — lielisks turnīrs Latvijas čempionātā ātrspēlē, kur iegūti 22 punkti no 26 iespējamiem un pārliecinoša zelta medaļa, kā arī Latvijas čempiones tituls! Rezultāti spilgti parāda konsekvenci un spēju saglabāt augstu tempu dažādos formātos.