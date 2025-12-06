Dažādas ceļazīmes.
Novadu ziņas
Šodien 10:40
Ozolu ielā Jaunmārupē mainīta satiksmes organizācija
No 27. novembra līdz 2026. gada 1. martam plānots veikt būvdarbus Jaunmārupē, Ozolu ielā, kāpēc tiks veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas.
No 27. novembra līdz 2026. gada 1. martam Jaunmārupē, Ozolu ielā, paredzēti būvdarbi investīciju projekta “Liela izmēra kolektora posma pārbūve un jaunas sūkņu stacijas izbūve” ietvaros.
Darbu laikā satiksmes maršruta autobuss no pieturas “Mūzikas un mākslas skola” kursēs pa Mazcenu aleju un Ozolu ielu, apejot Ozolu ielas posmu starp Priežu ielu un Loka ceļu. Apvedceļš pa Priežu ielu līdz Loka ceļam, pēc tam autobuss atgriežas ierastajā maršrutā.
Pagaidu pieturvietas apvedceļā:
- “Bērzu iela” (Ozolu ielā, pirms krustojuma ar Priežu ielu);
- “Kalngales” (Loka ceļā, aiz Ozolu ielas).
Pietura “Alkšņu iela” (Ozolu ielā) netiks apkalpota.
Būvdarbu laikā konkrētajā posmā tiks ietekmēta skolēnu autobusu satiksme (skat. shēmas zemāk). Būvdarbu shēma Maršruta nr. 1 izmaiņu shēma. Maršruta nr. 5 (no rīta) izmaiņu shēma.