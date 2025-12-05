Mārupes jaunieši aizvadījuši Ziemassvētku dekoru gatavošanas meistarklasi
Šī gada 1. decembrī jau trešo gadu pēc kārtas jauniešiem norisinājās Adventes vainagu un Ziemassvētku dekoru meistarklase.
1. decembrī, jau trešo gadu pēc kārtas, jauniešiem notika Adventes vainagu un Ziemassvētku dekoru meistarklase kopā ar pašvaldības izpilddirektora vietnieci attīstības un vides jautājumos, kā arī Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāju Ilzi Krēmeri, ziņo Mārupes pašvaldība.
Šogad pasākumā piedalījās vairāk nekā 15 dalībnieki: vieni veidoja jaunus, citi atjaunoja pērn tapušos vainagus. Piedāvājumā — dažādas pamatnītes, plašs dekoru klāsts un mazi koka bluķīši dekorēšanai. Kopskaitā tapa ap 10 dekoru un adventes vainagu, tostarp vainags Mārupes jauniešu centram “Hēlijs”.
Šādi notikumi Mārupes jauniešiem sniedz iespēju gan praktiski, radoši darboties, gan labāk iepazīt Mārupes novada pašvaldības darbu un darbiniekus. Brīvā formāta dēļ vieglāk uzdot sev interesējošus jautājumus.
Jauniešu meistarklašu ciklu ar pašvaldības darbiniekiem veido Izglītības, kultūras un sporta pārvalde — tas ļauj jauniešiem uzzināt vairāk par pašvaldības darbu, darbinieku pienākumiem un vienlaikus iesaistīties praktiskās aktivitātēs, kas pašiem darbiniekiem ir saistošas.