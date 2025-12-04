Mārupes novadā noslēgusies bioloģisko dārza atkritumu bezmaksas nodošana
Mārupes novads šogad nodrošināja bezmaksas dārzu un parku bioloģisko atkritumu nodošanu divās kompostēšanas vietās, savācot tūkstošiem kubikmetru materiāla un pārvēršot to melnzemē un mulčā publisko teritoriju labiekārtošanai. Sezona noslēgusies līdz 2026. gada pavasarim, un, izvērtējot pieredzi un kapacitāti, tiks pārskatīti pieņemšanas nosacījumi.
Videi visdraudzīgākais, ilgtspējīgākais un vienlaikus ekonomiski izdevīgākais risinājums dārzu un parku atkritumu likvidēšanai ir izmantot tos pašiem savā dārzā, piemēram, kompostēt, mulčēt, taču, ja šādas iespējas nav, ir pieejami citi risinājumi. 2021. gadā Mārupes novadā tika atvērta pirmā dārzu un parku bioloģisko atkritumu kompostēšanas vieta “Notekas” Piņķos. Attīstot atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru un ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti, 2024. gadā tika atvērta otra bioloģisko dārza atkritumu kompostēšanas vieta – “Zaraiņi” Jaunmārupē, vēsta Mārupes pašvaldība.
No šā gada 1. aprīļa līdz pat 29. novembrim abas bioloģisko dārza atkritumu kompostēšanas vietas mūsu novadā bija atvērtas katru nedēļu, arī vairākās nedēļas nogalēs, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot šos atkritumus. Līdz ar novembra beigām ir pārtraukta dārzu un parku atkritumu pieņemšana, un kompostēšanas vietas šosezon vairs nav pieejamas; darbu tās atsāks 2026. gada pavasarī.
Laukumos iedzīvotājiem bija iespēja nodot nopļauto zāli, sagrābtās lapas, nogrieztos lakstaugus, savāktos ābolus un citus līdzīgus dārza atkritumus, kā arī koku zarus, tostarp tūju (nogrieztās tūju skujas kopā ar lapām un zāli), no sava piemājas dārza. Lai popularizētu un veicinātu iespēju izmantot kompostēšanas vietas un izskaustu dārzu un parku atkritumu vešanu uz tuvējiem mežiem, vienai personai vienā reizē nododamais apjoms netika ierobežots. Nododot atkritumus, bija tikai jānorāda adrese, no kuras ir atvesti dārza un parka atkritumi, lai maksimāli izslēgtu kaimiņu pašvaldību teritorijās savākto atkritumu pārstrādei izmantot Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļus. Izvērtējot šīs sezonas pieredzi, pieejamos resursus un kompostēšanas vietu kapacitāti, tiks pārskatīti bioloģisko dārzu un parku atkritumu pieņemšanas nosacījumi pašvaldības kompostēšanas vietās nākamajā gadā.
Novada iedzīvotājiem šāds pakalpojums ir aktuāls, un to apliecina kompostēšanai nodoto dārzu atkritumu apjomi. Šogad “Zaraiņos” izveidota apmēram 2500 kubikmetru bioloģisko atkritumu stirpa kompostēšanai. Nodošanas intensitāte īpaši pieauga oktobrī un novembrī pēc lapu nokrišanas. Rudenī dienas laikā laukumā ieradās aptuveni 100–120 automašīnu, brīžiem pie iebraukšanas pat veidojās rindas. “Notekās” šogad izveidota 2700 kubikmetru bioloģisko atkritumu stirpa kompostēšanai (tajā skaitā 600 kubikmetri no kapsētu bioatkritumiem). Rudenī nodoti arī aptuveni 500 kubikmetri (krāvuma tilpums) dažādu koku zaru. No komposta tiek iegūta sijāta melnzeme, ko pašvaldība izmanto publiski pieejamo teritoriju kopšanai un labiekārtošanai. Savukārt koku zari tiek šķeldoti, un daļa no iegūtā materiāla tiek izmantota dekoratīvo stādījumu dobju mulčēšanai.
Pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem par atsaucību un vēlmi rūpēties par vidi mūsu novadā! Pat dabīgi atkritumi, kas izmesti nevietā, var veicināt invazīvo sugu izplatību, mainīt augsnes sastāvu, apdraudēt savvaļas dzīvniekus, kā arī bojāt ainavu, izraisot dabiskā skaistuma zudumu, tādēļ katrs iedzīvotājs, kas iesaistās bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā un neizgāž tos mežos, veicina atbildīgu resursu izmantošanu un palīdz sasniegt vides aizsardzības mērķus.