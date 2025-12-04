Saeimā izskatīta puse no 290 priekšlikumiem 2026. gada budžetam
Parlamentārieši, skatot priekšlikumus likumam par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam, līdz ceturtdienas plkst. 18 izskatījuši pusi no kopumā 290 priekšlikumiem. Darbu pie nākamā gada budžeta Saeimas deputāti sāka trešdien plkst. 9, strādājot līdz plkst. 21. Ceturtdien no plkst. 9 darbs turpinās.
Iepriekš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā atbalstīti vien daži opozīcijas priekšlikumi nākamā gada budžetā.
Opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti, piemēram, bija iesnieguši priekšlikumu novirzīt finansējumu 5 359 125 eiro apmērā, kas paredzēts robežkontroles punktu "Grebņeva", "Terehova" un "Pāternieki" modernizācijai, budžeta deficīta segšanai.
Starp opozīcijas priekšlikumiem atrodami arī dažādi aicinājumi. Piemēram, Saeimas deputāte Viktorija Pleškāne bija sagatavojusi priekšlikumu atvēlēt līdzekļus studējošo atbalstam Latgalē. Vairāki opozīcijas deputāti rosinājuši palielināt atbalstu ģimenēm, piemēram, palielināt bērna piedzimšanas pabalstu. Tāpat opozīcijas deputāti bija aicinājuši piešķirt papildu līdzekļus veselības aprūpei.
Opozīcijas deputāti rosinājuši piešķirt līdzekļus vairāku novadu kultūras namu restaurācijai, uzturēšanai, kā arī piešķirt dotācijas pašvaldībām vairāku mērķu īstenošanai, piemēram, Krāslavas slimnīcas funkciju nodrošināšanai.
Tāpat opozicionāri līdzekļu taupīšanas nolūkos piedāvājuši likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju, Sabiedrības integrācijas fonda administrāciju un valsts kapitālsabiedrību padomes.
Deputāti rosinājuši samazināt budžeta tēriņus, ierobežojot gan iepirkumu apjomus, gan amata vietu skaitu ministriju centrālajos aparātos, kā arī atceļot prēmijas un naudas balvas. Priekšlikumi paredz arī samazināt parlamentāro sekretāru atalgojumu, partiju finansējumu un atteikties no ministru reprezentācijas izdevumiem.
Vienlaikus, lai arī pārsvarā opozīcijas deputātu priekšlikumi netiek atbalstīti, Saeimas sēdē deputātu vairākums atbalstīja deputātes Ramonas Petravičas (LPV) priekšlikumu piešķirt 67 500 eiro, lai veicinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību iesaistīšanos prevencijas un sabiedrības izglītošanas pasākumos. Priekšlikumā Petraviča skaidrojusi, ka finansējums cita starpā nepieciešams, lai brīvprātīgie ugunsdzēsēji varētu doties izbraukuma kampaņās pie iedzīvotājiem un riska grupām.
Tāpat finansējums nepieciešams arī dūmu detektoru iegādei sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.
Tāpat Saeimas deputātu vairākuma atbalstu guvis Nacionālās apvienības priekšlikums par 59 000 eiro piešķiršanu Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai.
Finansējums biedrībai paredzēts darbam ar latviešu karavīriem - veterāniem un militārās vēstures piemiņas pasākumu nodrošināšanai.
Ceturtdien Saeimas deputāti galīgajā lasījumā jau pieņēmuši visus 47 nākamā gada budžetu pavadošos likumprojektus, lai sāktu skatīt likumu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam.