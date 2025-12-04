Mākslīgais intelekts un efektivitāte - paziņoti “Platīna peles 2025” laureāti
Ceturtdien, 4. decembrī, VEF kamerzālē “Spīdola” konferences “LIKTA Jauda 2025” ietvaros pasniegtas IKT nozares balvas “Platīna pele”. 2025. gadā ekspertu žūrijas atzinību izpelnījušies projekti, kuros izmantoti inovatīvi mākslīgā intelekta (MI) risinājumi un kuru mērķis ir efektivizēt kompleksus pārvaldības procesus, paziņojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).
“Šogad “Platīna peles” laureātu sniegums izceļas ar vērienu un potenciālo ietekmi ilgtermiņā. Uzņēmumi un iestādes meklējuši veidus, kā digitālā transformācija, tostarp MI inovācijas, var efektivizēt sarežģītus un laikietilpīgus procesus un ievērojami atvieglot lēmumu pieņemšanu. Redzam, kā pašmāju izstrādātāji ar tehnoloģiju atbalstu ļauj iegūt kopskatu pār kompleksām jomām – loģistiku, iepirkumiem, kā arī satiksmi. Ilgtermiņa ieguvums ir labāki un konkurētspējīgāki lēmumi un drošāka sabiedrība,” komentē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente prof. Signe Bāliņa.
Kategorijā “Uzņēmuma digitālā transformācija” starp maziem un vidējiem uzņēmumiem ar “Platīna peli” apbalvots SIA “Baltic Container Terminal” un “LMT” projekts par privātā 5G tīkla ieviešanu “Baltic Container Terminal” teritorijā. Tas ir pirmais privātais 5G tīkls Baltijā, kas paredzēts tieši industriālai izmantošanai. Ieguvumi – augstāka efektivitāte, būtiski paaugstināts drošības un digitalizācijas līmenis.
Starp lielajiem uzņēmumiem ar “Platīna peli” apbalvots AS “Latvenergo” un SIA “Mitigate” projekts, ieviešot MI asistentu “Latvenergo” Elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēmā. MI asistents būtiski efektivizē darbu ar iepirkumu sistēmu: tas identificē un analizē piegādātāju piedāvājumus, balstoties iepirkuma nolikuma prasībās, un sniedz atzinumus par konstatētajām atbilstībām un neatbilstībām. Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) speciālbalvu par digitālās transformācijas projektu piešķīrusi “airBaltic” projektam par “Starlink” interneta ieviešanu savā flotē – augstas kvalitātes savienojums nodrošina ērtības ne vien pasažieriem, bet arī ļauj apkalpei operatīvi risināt dažādus tehniskus jautājumus.
Kategorijā “Valsts digitālā transformācija” apbalvots Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas (RVPP) un LMT kopīgas projekts, kurā ieviesta automatizēta satiksmes plūsmas uzraudzība un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksācija. Risinājums ļauj automātiski nolasīt un atpazīt transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurzīmes, kā arī fiksēt transportlīdzekļu vadītāju pieļautos pārkāpumus ceļu satiksmē.
Kategorijā “Labākais e-skolotājs” ar “Platīna peli” apbalvota Dace Okmane, Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra vadītāja un Liepājas Liedaga vidusskolas skolotāja. Dace Okmane 25 gadus ir latviešu valodas skolotāja, un viņa mācību procesā aktīvi izmanto MI un citus digitālos rīkus. Tāpat viņa skolēnus un vecākus konsultē par izglītības un IKT jautājumiem, tostarp par atbalstu skolēniem ar dažādām vajadzībām.
Savukārt LMT atzinības rakstu saņēmusi Dobeles 1. vidusskolas datorikas skolotāja Egita Petrusa, kura savās stundās aktīvi izmanto gan digitālos, gan MI risinājumus, padarot mācības aizraujošākas un mācot skolēniem atbildīgu un ētisku MI lietojumu.
“Tāpat kā jebkurā nozarē, arī pedagoģijā ir skolotāji, kuri vienkārši godprātīgi paveic savu darbu, un ir tādi, kuri savu darbu pārvērš mākslā. Viņi veido drošu un radošu vidi, kurā skolēni aug par nākotnes cilvēkiem – nebaidās eksperimentēt un domāt ārpus ierastā, uzdod īstos jautājumus un saņem atbildes, kas paver jaunus ceļus. Egita Petrusa, kura ieguvusi LMT grupas simpātiju balvu, ir tieši tāda skolotāja. Laikā, kad cilvēkiem jāaug kopā ar digitālajām tehnoloģijām, ar šādiem informātikas skolotājiem varam justies droši, ka arī nākotnē Latvijā radītas inovācijas un tehnoloģiju papildinātā Latvijas cilvēku jauda nesīs mūsu valsts vārdu pasaulē,” saka LMT grupas prezidents Juris Binde.
Par labāko kiberdrošības iniciatīvu ekspertu žūrija atzinusi “Tet” un “Latvijas Drošāka interneta centra” izveidoto “Tet digitālās drošības skoliņu bērniem”. Tur jau pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja apgūt kiberdrošības pamatus viņiem tuvā veidā – ar dziesmām, spēlēm un iemīļoto varoni lācīti Ričiju Rū.
Aizsardzības ministrijas goda raksts piešķirts Rīgas Tehniskās universitātes “KiberACS – Kiberdrošības akadēmijai” – pieciem divus mēnešus gariem mācību kursiem, kuros interesentiem ir iespēja apgūt ar kiberdrošību saistītus jautājumus, kā arī iziet divu mēnešu ilgu praksi iestādēs vai uzņēmumos.
Simpātijas balvu, ko noteica sabiedrības balsojums no 25. novembra līdz 2. decembrim portālā LSM.lv, ieguvis AS “Latvenergo” projekts, sadarbībā ar SIA “Mitigate” ieviešot MI asistentu uzņēmuma Elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēmā. MI asistents analizē un apraksta piegādātāju piedāvājumus, salīdzinot tos ar iepirkuma nolikuma prasībām.
IKT nozares balva "Platīna pele" tiek pasniegta kopš 2007. gada, to organizē LIKTA – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari: informācijas tehnoloģiju un programmatūras jomu, telekomunikācijas un pakalpojumu sektoru. LIKTA mērķi ir veicināt informācijas sabiedrības attīstību, IKT izglītības pilnveidi un nozares izaugsmi Latvijā. LIKTA apvieno nozares organizācijas un uzņēmumus, kā arī individuālos biedrus un citas asociācijas.
LIKTA konferences “LIKTA JAUDA 2025” galvenā tēma bija tehnoloģiju loma Latvijas konkurētspējas un izaugsmes veicināšanā. Konferencei varēja sekot līdzi LIKTA Facebook lapā un LMT Viedtelevīzijā.
Konferences galvenais partneris ir “LMT”, partneri – LVRTC, “IF”, “ZZ Dats”, projekti “Code4Europe”, “ESG Tool” un ANM apmācību projekts, atbalstītājs – “SAP Latvia”.