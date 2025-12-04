Kliedz, met ar krēslu un pat draud ar nazi - arvien vairāk pedagogu sūdzas par skolēnu agresiju. VIDEO
Šogad pieaudzis ziņojumu skaits par vardarbību pret pedagogiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vairākas reizes nedēļā saņem zvanus, e-pastus un īsziņas ar lūgumu palīdzēt situācijās, kad bērni ar uzvedības traucējumiem kļūst agresīvi, šādā veidā apdraudot pedagogus un klasesbiedrus.
Tāpat arodbiedrība saņem arī ziņojumus par agresīviem vecākiem, noskaidroja 360TV Ziņas. Runa ir gan par emocionālo vardarbību jeb kliegšanu, apsaukāšanos un nepiedienīgu žestu radīšanu, gan arī par fizisku apdraudējumu, kad agresīvi bērni mētā krēslus un citus priekšmetus, pat draud ar nazi.
Skolotāju arodbiedrība aicina uzlabot sociālo dienestu un pašvaldības policijas preventīvo darbu ar sarežģītām ģimenēm, kā arī pastiprināt vecāku atbildību par bērnu uzvedību. Piemēram, nosakot reālu administratīvo sodu gadījumos, ja vecāki neved bērnu pie speciālistiem, vai nedod ārsta izrakstītus medikamentus. Paši ziņotāji grib palikt anonīmi, jo baidās no vecāku reakcijas. It sevišķi tas ir aktuāli nelielās pilsētas un ciemos, kur visi cits citu pazīst.