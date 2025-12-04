Instruments savējo atbalstam! Saeimā karstas debates - opozīcija prasa atņemt ierēdņiem naudas balvas
Parlamentāriešu vidū, skatot budžeta priekšlikumus, izveidojušās spraigas debates par opozīcijas rosinājumu atcelt naudas balvas ministrijās un citās valsts iestādēs.
Debatēs partijas "Stabilitātei" deputāts Amils Saļimovs vaicāja, kur palicis piesauktais "taupības režīms". Politiķis pauda viedokli, ka pašlaik koalīcijas deputāti ar taupību nodarbojas vien vārdos.
"Tas atspoguļo vēlmi saglabāt instrumentus savējo atbalstam," pauda Saļimovs.
Parlamentārietis Edgars Putra (AS) sacīja, ka privātā sektorā naudas balvas parasti izmanto par labi padarītu darbu, pie nosacījuma, ja to var atļauties. Vienlaikus deputāts uzskata, ka nākamā gada budžets neatbilst veiksmīga budžeta kritērijiem.
Saeimas deputāte Viktorija Pleškāne pauda, ka situācijā, kad daudzas ģimenes nevar atļauties pamatlietas, naudas balvu izmaksāšana nav pieņemama.
Viņa sacīja, ka pašlaik nav neviena objektīva kritērija, kas varētu liecināt, ka "valsts aparāts ir pelnījis naudas balvas". Viņa uzskata, ka bieži vien naudas balvas tiek izmaksātas bez objektīviem kritērijiem darba novērtējumam.
Deputāte sacīja, ka naudas balvu atcelšana varētu būt labs žests Latvijas iedzīvotājiem.
Koalīcijas deputāts Andris Šuvajevs (P) sacīja, ka naudas balvu atcelšana var novest pie nevienlīdzības vairošanas, jo ir cilvēki, kuri jau pašlaik saņem nekonkurētspējīgu atalgojumu.
"Šis atnestais risinājums palielina nevienlīdzību starp iestāžu darbiniekiem," teica Šuvajevs, sakot, ka naudas balvas bieži vien tiek izmantotas, lai nedaudz palielinātu atalgojumu darbiniekiem ar zemāku atalgojumu.
Šuvajevs vienlaikus akcentēja, ka esošā situācija nav optimāla, taču vienkārša naudas balvu atcelšana nav risinājums.
Politiķis priekšlikumu par naudas balvu atcelšanu nosauca par populistisku, uzsverot, ka tas nerisina problēmu kopumā.
Opozīcijas deputātu priekšlikums paredzēja no 2026. gada pārdalīt līdzekļus no prēmijām un naudas balvām visos resoros uz Veselības ministrijas budžetu, lai ik gadu nodrošinātu papildu 4,84 miljonus eiro lauku piemaksām ģimenes ārstu praksēm par blīvumu un attālumu līdz Rīgai.
Līdz plkst. 14 Saeimas deputāti izskatījuši teju 30 no kopumā 290 priekšlikumiem.
Darbu pie nākamā gada budžeta Saeimas deputāti sāka trešdien plkst. 9, strādājot līdz plkst. 21. Ceturtdien no plkst. 9 darbs turpinās.
Kā vēstīts, iepriekš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā atbalstīti vien daži opozīcijas priekšlikumi nākamā gada budžetā. Līdz šim neviens no tiem deputātu vairākuma atbalstu nav guvis.
Opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti, piemēram, bija iesnieguši priekšlikumu novirzīt finansējumu 5 359 125 eiro apmērā, kas paredzēts robežkontroles punktu "Grebņeva", "Terehova" un "Pāternieki" modernizācijai, budžeta deficīta segšanai.
Starp opozīcijas priekšlikumiem atrodami arī dažādi aicinājumi. Piemēram, Saeimas deputāte Viktorija Pleškāne bija sagatavojusi priekšlikumu atvēlēt līdzekļus studējošo atbalstam Latgalē. Vairāki opozīcijas deputāti rosinājuši palielināt atbalstu ģimenēm, piemēram, palielināt bērna piedzimšanas pabalstu. Tāpat opozīcijas deputāti bija aicinājuši piešķirt papildu līdzekļus veselības aprūpei.
Opozīcijas deputāti rosinājuši piešķirt līdzekļus vairāku novadu kultūras namu restaurācijai, uzturēšanai, kā arī piešķirt dotācijas pašvaldībām vairāku mērķu īstenošanai, piemēram, Krāslavas slimnīcas funkciju nodrošināšanai.
Tāpat opozicionāri līdzekļu taupīšanas nolūkos piedāvājuši likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju, Sabiedrības integrācijas fonda administrāciju un valsts kapitālsabiedrību padomes.
Deputāti rosinājuši samazināt budžeta tēriņus, ierobežojot gan iepirkumu apjomus, gan amata vietu skaitu ministriju centrālajos aparātos, kā arī atceļot prēmijas un naudas balvas. Priekšlikumi paredz arī samazināt parlamentāro sekretāru atalgojumu, partiju finansējumu un atteikties no ministru reprezentācijas izdevumiem.