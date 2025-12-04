Rīgas Domā izskanēs Riharda Dubras jaundarbs meiteņu korim un klarnetei
Piektdien, 5. decembrī plkst. 19.00 Rīgas Domā skanēs koncertprogramma “Adventa dialogi”, kurā satiksies Rīgas Doma meiteņu koris TIARA (mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa), klarnetists Mārtiņš Circenis un ērģelniece Vita Kalnciema.
Koncertam dotais nosaukums “Adventa dialogi” raksturo programmā iekļauto muzikālo sarunu daudzveidību – skanēs mūzika ērģelēm un klarnetei, korim un ērģelēm, kā arī korim un klarnetei, tāpat arī vairāki ērģeļdarbi.
Programmā iekļauts Deivida Bednola skaņdarbs “Let All the World in Every Corner Sing” meiteņu korim un ērģelēm, I daļa no Ārona Koplenda Koncerta klarnetei un stīgu orķestrim (Vitas Kalnciemas ērģeļu pārlikums), kā arī Dītriha Bukstehūdes Magnificat, Semjuela Bārbera Chorale Prelude on “Silent Night” un Arvo Perta Trivium ērģelēm. Programmas vainagojums būs Riharda Dubras jaundarba – cikla “Septiņas “O” antifonas” meiteņu korim un klarnetei – pirmatskaņojums.
Antifona ir baznīcas mūzikas žanrs liturģiskajās ceremonijās. Minētas jau 5. gadsimta avotos, tā sauktās “O” antifonas ir saturiski tēlaini adventes laika dziedājumi, kas tiek izpildīti laikā no 17. līdz 24. decembrim vesperēs kopā ar Magnificat dziedājumu, sagatavojot visus Dieva atnākšanai pasaulē Bētlemes Bērna veidolā. Antifonās gaidāmais Pestītājs tiek uzrunāts dažādos Vecās Derības Svētajos Rakstos minētos epitetos. Katrā antifonā izskan lūgums – “Nāc!”.
Diriģente Aira Birziņa, stāstot par koncerta programmu un Riharda Dubras jaundarba tapšanu, saka: “Šī ir manā prātā jau kādu laiku lolota iecere – veidot koncertu kopā ar klarnetistu Mārtiņu Circeni. Viņa spēlētās klarnetes skaņa ir ārkārtīgi skaista un man ļoti tuva. Zināju, ka noteikti kādreiz vēlētos kādu jaundarbu korim un klarnetei. Kad komponists Rihards Dubra jau bija uzrakstījis ““O” antifonu” ciklu korim, jautāju viņam – kā būtu, ja starp daļām kā sava veida dziedājums vai “lasījums” skanētu instruments, jau konkrēti pieminot klarneti. Rihards Dubra atbalstīja šo ideju, un rezultātā – starp antifonām skan īpašas intermēdijas klarnetei solo, veidojot skaņu krāsās tērptu dialogu starp instrumenta tembru un meiteņu balsīm.”