Jūrmalā pabeigta Dzintaru pārvada pārbūve
Jūrmalā atjaunots Dzintaru dzelzceļa pārvads un labiekārtota tam piegulošā teritorija.
Tiek ziņots, ka investīciju projekts, kas tika uzsākts 2024. gada martā, ir pilnībā pabeigts, radīta jauna, droša un komfortabla infrastruktūra gan autovadītājiem, gan gājējiem un velobraucējiem. Projekta kopējās izmaksas ir 8,7 miljoni eiro.
Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve bija viens no diviem savstarpēji saistītiem projektiem, kas tika īstenoti investīciju projekta ietvaros, ievērojami uzlabojot Dzintaru dzelzceļa pārvada mezglu. Veicot pārbūvi, tika saglabāts pārvada vēsturiskais arhitektoniskais risinājums, kas izbūvēts 1976. gadā.
Pārbūves rezultātā ir atjaunotas pārvada nesošās konstrukcijas un brauktuves seguma konstrukcija. Būtiskākais uzlabojums ir laidumu apvienošana, kas ļāva ievērojami samazināt deformācijas šuvju skaitu no 21 uz astoņām šuvēm. Uzstādītas jaunas drošības barjeras, izbūvēta lietusūdens novades sistēma, kā arī uzstādīts jauns energoefektīvs apgaismojums gan ikdienai, gan arī īpaši veidots dekoratīvs apgaismojums svētkiem.
Jau šā gada sākumā tika pabeigti apjomīgi labiekārtošanas darbi zem Dzintaru dzelzceļa pārvada un tam piegulošajās teritorijā.
Būvdarbus veica piegādātāju apvienība “RTBB”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “3C”, būvuzraudzību – SIA “Firma L4”.