“Purvīša muzejs” paveic brīnumu: pēc 84 gadiem kāda īpaša glezna atgriezusies dzimtenē
2026. gada 7. un 8. janvārī, plkst. 19.00, kultūrtelpā “Ola Foundation” (Ogļu ielā 12a) notiks “Purvīša muzeja” akcijas “Meklēt un atrast Purvīti Vācijā” laikā atrastā Jāņa Roberta Tillberga gleznas “Latviešu meitene” izrādīšana. Tā pēc 84 gadiem beidzot ir atgriezusies dzimtenē.
Glezna tiks atklāta īpašā divdaļīgā notikumā – koncerta un detektīvstāsta apvienojumā. Ar Vilhelma Purvīša gleznu meklējumiem un atradumiem dalīsies akcijas “Meklēt un atrast Purvīti Vācijā” pētnieks Jānis Holšteins – Upmanis (mūziķis Goran Gora). Detektīvstāsta īpašie viesi būs Vilhelma Purvīša drauga gleznotāja Jaņa Rozentāla mazmazmazdēls, mākslinieks Art. D. Ansis Rozentāls un latviskuma pētniece, LU profesore Janīna Kursīte – Pakule. Apmeklētājiem būs iespēja atklāt dažādu vēsturisku notikumu un nejaušību pilno stāstu par Purvīšu ģimenes izceļošanu no Latvijas 1944.gadā, kuras laikā viņu privātās mantas un vairāki simti Purvīša meistardarbu Vācijā pazuda.
Pirms diviem gadiem “Purvīša muzeja” komanda uzgāja ASV militārās policijas detektīva Emanuela Von Der Mūla 1945. gadā veiktās izmeklēšanas dokumentus, kuros aprakstīti centieni atrast Vilhelma Purvīša gleznas un privātās mantas. Pētot atslepenotos Otrā pasaules kara militāros dokumentus, arhīvus un periodiku, tika iegūta vērtīga informācija, kas ļauj saglabāt optimismu, ka Vācijas teritorijā pazudušās Purvīša gleznas vēl ir iespējams atrast. Iedrošinājumu meklējumiem nesa ekspedīcija Šlēsvigā, kad “Purvīša muzeja” komanda atrada pirms 84 gadiem no Latvijas izvesto Jāņa Roberta Tillberga (1880 - 1972) gleznu “Latviešu meitene”. Sadarbības ar Šlēsvigas muzeju rezultātā, tā atgriezusies dzimtenē un kultūrtelpā “Ola Foundation” būs apskatāma līdz 2026. gada 3. martam.
Zīmīgi, ka Vilhelma Purvīša un Jāņa Roberta Tillberga ceļi krustojušies vairākkārt. Piemēram, laikā, kad Purvītis vadīja Rīgas pilsētas mākslas skolu, viņš uzaicināja Tillbergu kļūt par tās mācībspēku. Arī vēlāk, kad kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas direktoru, Purvītis aicināja Tillbergu vadīt Figurālās glezniecības meistardarbnīcu.
“Šķietami vienkārša lieta - atvest pazudušo gleznu uz Latviju, izrādījās sarežģīta un piņķerīga procedūra. Paldies draugiem un organizācijām par atbalstu un ticību! Bez papildu palīdzības, nebūtu iespējams īstenot šo neticamo stāstu,” atklāj “Purvīša muzeja” valdes priekšsēdētāja Žanete Grende.
Ņemot vērā, ka “Purvīša muzejam” 2025. gadā valsts finansējums pamatdarbības veikšanai netika piešķirts, un nav zināms, vai tas tiks piešķirts 2026. gadā, gleznas atklāšanas pasākums vienlaikus plānots kā ieguldījums muzeja turpmākajā pētniecībā.