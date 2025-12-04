Ķīpsalā norisināsies Baltijā lielākais 3 dienu Ziemassvētku tirdziņš
Baltijā lielākais 3 dienu Ziemassvētku tirdziņš “Baltic EXPO” no 12. līdz 14. decembrim norisināsies “Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā”.
Šogad tirdziņš pulcēs 417 vietējos tirgotājus, amatniekus, mājražotājus un uzņēmumus no Latvijas (303), Lietuvas (85) un Igaunijas (29), parūpējoties par visu ģimeni – būs pieejama gan atsevišķa gardēžiem veltīta ēdienu tirgotāju zona, gan radošās darbnīcas bērniem. Ieeja Ziemassvētku tirdziņā Ķīpsalā būs bez maksas.
Tirdziņā pārdosies koka un keramikas izstrādājumi, tekstils, radošie rokdarbi, rotaslietas, aksesuāri, rotaļlietas un apģērbi bērniem, sveces, ziepes, ziemas sezonas gardumi, dažādi dzērieni, spēles, grāmatas un citas lietas.
Pasākums ir draudzīgs visai ģimenei, jo trīs dienu garumā "Baltic EXPO" Ziemassvētku tirdziņā notiks radošās bezmaksas darbnīcas bērniem, kuras varēs atrast "Rotaļnīca" kvartālā, kā arī bērniem būs pieejama "ballisuatrakcijas.lv" piepūšamo atrakciju zonā.
Ņemot vērā, ka "Baltic EXPO" Ziemassvētku tirdziņš ar katru gadu kļūst arvien plašāk atpazīstams ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, šogad tiek prognozēts ievērojams ārvalstu apmeklētāju pieaugums. To veicinājusi sadarbība ar tūrisma organizācijām, starptautiskajiem tūroperatoriem, B2B sadarbības tīkliem un Rīgas kā ziemas galamērķa popularitātes pieaugums.
Tieši tādēļ Baltijā lielākā Ziemassvētku tirdziņa viesus aicina plānot savu apmeklējumu laicīgi.
Ziemassvētku tirdziņa darba laiki:
- Piektdiena (12.12.2025.) - 12:00-20:00
- Sestdiena (13.12.2025.) - 09:00-20:00
- Svētdiena (14.12.2025.) - 09:00-19:00
Adrese: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, 2. halle; Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija