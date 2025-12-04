Mūžībā devusies bijusī Siguldas pilsētas vadītāja Millija Kirtovska.
Šodien 07:53
Mūžībā devusies bijusī Siguldas pilsētas vadītāja Millija Kirtovska
Mūžībā devusies bijusī Siguldas vadītāja Millija Kirtovska, kuras darba laikā atklāja Bobsleja trasi, Siguldas slimnīcu un citas nozīmīgu pilsētas objektus. Atvadīšanās no viņas notiks 9. decembrī plkst. 12:00 Siguldas Jaunajā kapličā.
27. novembrī mūžībā devusies kādreizējā Siguldas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja Millija Kirtovska (1934. gada 19. augusts – 2025. gada 27. novembris), kura Siguldu vadīja no 1979. gada 1. janvāra līdz 1990. gada 15. janvārim, informē Siguldas novada pašvaldība.
Viņas laikā tika atklāta Bobsleja trase, Siguldas slimnīca, Dainu kalns, Krišjāņa Barona piemineklis un Siguldas 1. vidusskola.
Atvadīšanās no Millijas Kirtovskas notiks 9. decembrī plkst. 12:00 Siguldas Jaunajā kapličā (ģimene lūdz ierasties bez ziediem).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!