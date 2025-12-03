Tēvs beidzot atļāvis runāt? Ričarda Šlesera pirmo uzstāšanos Saeimas debatēs deputāti uzņem ar aplausiem
Saeimas deputāta Ričarda Šlesera (LPV) pirmo uzstāšanos Saeimas debatēs deputāti trešdienas Saeimas sēdē, kurā tiek skatīts nākamā gada budžets un tā pavadošo likumprojektu pakete, uzņēma ar aplausiem.
Ričards Šlesers iepriekš debatēs nebija piedalījies.
Pirmo reizi Ričards Šlesers kāpa tribīnē, lai izteiktos par priekšlikumu grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredzēja palielināt ģimenes valsts pabalsta apmēru.
Iepriekš sociālajos tīklos tika spekulēts, ka Ričardam no Saeimas tribīnes neļauj runāt partijas "Latvija pirmajā vietā" līderis, viņa tēvs Ainārs Šlesers.
Ričards Šlesers ir viens no 14. Saeimas deputātiem, kuri 2024. gadā parlamenta debatēs nepiedalījās ne reizi.
Saeimas deputāta Ričarda Šlesera (LPV) atalgojums parlamentā 2024. gadā samazinājās par 5% un bija 44 274 eiro, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Tāpat ziņots, ka trešdien Saeima skata nākamā gada budžetu. Līdz plkst. 18 deputāti izskatījuši un galīgajā lasījumā pieņēmuši vairāk nekā 40 nākamā gada budžeta pavadošos likumprojektus.