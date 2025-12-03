Ar koncertu “Laiks iet” Tomes dāmas atzīmē 35 gadu jubileju
29. novembrī Tomes tautas nama Dāmu vokālais ansamblis svinīgi atzīmēja savus 35 dziesmām piepildītos gadus, klausītājus priecējot ar sirsnīgu jubilejas koncertu “Laiks iet”.
Koncerta programmā skanēja ansambļa īpaši iemīļotie skaņdarbi, tostarp arī dziesmas, kas radītas tieši Tomes dāmām. Jubilejas svinības kuplināja vairāki vieskolektīvi: Lielvārdes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Pusnakts stundā” un Ropažu novada vīru vokālais ansamblis “Karma”.
Ansambļa neatņemama dvēsele un virzītājspēks kopš dibināšanas brīža ir tā vadītāja Ingrīda Klepere–Irbēna, kura kolektīva vadību uzņēmās vēl studiju laikā Latvijas Mūzikas akadēmijā. Šobrīd ansamblī dzied 11 brīnišķīgas dāmas, kas uz mēģinājumiem un koncertiem ierodas no dažādām Latvijas vietām. No Tomes šobrīd ir divas dziedātājas – Iveta un Sarmīte, tomēr ansambli vieno nevis attālums, bet dziesmas spēks, inovatīva un sirsnīga vadītāja un radošas, iedvesmojošas dalībnieces, informē Ogres novada pašvaldība.
Jubilejas koncerts bija ne tikai skaists atskats paveiktajā, bet arī apliecinājums tam, ka laikam ejot, dziesma joprojām spēj vienot cilvēkus.