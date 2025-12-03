Foto: Smiltenes novada pašvaldība
Novadu ziņas
Šodien 19:00
Noteikti kravu pārvadājumu ierobežojumi pa diviem Smiltenes novada ceļiem
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus uz laiku no 2025. gada 2. decembra līdz nākamajam rīkojumam pa diviem Smiltenes novada pašvaldības Launkalnes un Drustu pagastu ceļiem.
- "Ruņģi–Smukuļi" posmā 0–1,19 km, masas ierobežojums – 7 tonnas;
- "Skripsti–Smukuļi" posmā 0–7 km, masas ierobežojums – 7 tonnas.
Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 7 tonnas un kuri izmanto norādītos ceļu posmus mežistrādei, smagu kravu pārvadāšanai vai lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.