Šodien 12:00
Mūžībā devies Līvānu novada Goda pilsonis un ilggadējais pašvaldības darbinieks Aivars Smelcers
Līvānu novada pašvaldība paziņojusi, ka mūžībā devies Līvānu novada Goda pilsonis Aivars Smelcers (1959–2025) — ilggadējs un nozīmīgs novada sabiedriskais darbinieks, kurš daudzu gadu garumā atstājis būtisku ieguldījumu kopienas attīstībā.
Aivars Smelcers bijis Turku ciema padomes deputāts un priekšsēdētājs, Līvānu novada domes deputāts, kā arī pildījis izpilddirektora vietnieka, domes priekšsēdētāja vietnieka un Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
Pašvaldība pauž sirsnīgu līdzjūtību Aivara Smelcera ģimenei, tuviniekiem un draugiem šajā smagajā brīdī, saudzīgi atceroties viņa dzīves darbu un ieguldījumu novada labā.
Izvadīšana notiks 5. decembrī plkst. 11.30 no kapličas Draudzes kapos.