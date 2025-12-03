Lielais Adventa vainags Skultē mirdz visā savā spožumā
Skultes baznīcas Lielais Adventa vainags atrodas Skultē, Skultes pagastā, Limbažu novadā un to aplūkot iespējams jebkurā diennakts laikā iepretim baznīcai. Sevišķi vakarā tas rotājas visā gaismu mirdzumā, vēsta Saulkrastu novada pašvaldība.
Jau trešo gadu LELB Skultes draudze rīko Lielā Adventa vainaga talku dienu pirms Adventa sākuma, kas pulcē gan draudzi, gan vietējos iedzīvotājus, gan Skultes pagasta viesus un kopā tiek darināts vainags, kura diametrs nu jau ir teju 23 metri. Vainagā izvietoti 19 mazie lukturīši, kas kopā ar četrām lielajām Adventa svecēm norāda dienas, kas atlikušas līdz Ziemassvētkiem.
Adventa sveces tiks iedegtas Adventa svētdienās, bet mazie lukturīši pa vienam atlikušajās nedēļu dienās. Vainaga karkas, lielie lukturi un mazie lukturi tiek izmantoti gadu no gada. Ikreiz, kad Adventa vainaga rādiusā ienāk cilvēks, skan vēstījums, kas stāsta gan par Adventa laiku, gan Adventa vainaga rašanās vēsturi un tradīcijām, ko vēsta LELB Skultes un Pēterupes draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs, kurš ir arī šī lielā vides objekta idejas tēvs.
Lielais Adventa vainags jau atklāts, taču ikvienam ir iespēja piedalīties tā pušķošanā, atnesot vai atvedot kādu rotājumu, ko uzlikt egļu un priedes zaru vainagā.
Sestdienu rītos draudzes gida pavadībā no plkst. 8.00 līdz 13.00 to iespējams skatīt no baznīcas torņa visu decembra mēnesi. Turpretī svētdienā tāda iespēja ir pirms vai pēc Dievkalpojuma.