Ādažu novadā: aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam "Sporta laureāts"
Ādažu novada pašvaldība aicina pieteikt savus pretendentus "Sporta laureāta" balvai līdz 22. decembrim.
Kopumā apbalvojumus paredzēts pasniegt 12 nominācijās.
Apbalvojumu "Gada sportists" un "Gada sportiste" gan olimpiskajos, gan neolimpiskajos sporta veidos piešķir sportistiem no 18 gadu vecuma (ieskaitot), kā arī sportistu treneriem. Apbalvojumu "Gada uzlecošā zvaigzne" un "Gada uzlecošā zvaigznīte" piešķir sportistiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī sportistu treneriem. Nomināciju "Gada mazā zvaigznīte" (puišiem un meitenēm atsevišķi) nomināciju piešķir sportistiem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot).
Konkursa pieteikumus aicina iesniegt līdz 2025. gada 22. decembrim kādā no šiem veidiem:
- portālā www.latvija.gov.lv, nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
- klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādaži, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts;
- nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@adazunovads.lv.
Pretendentus apbalvošanai izvirza Ādažu novada iedzīvotāji, sporta veidu federācijas, pašvaldības Centrālās pārvaldes Sporta nodaļa, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Ādažu novadā reģistrēti sporta klubi.
Konkursa komisija līdz 2026. gada 9. janvārim izvērtēs iesniegtos pieteikumus un noteiks laureātus, atklāti balsojot.
NOMINĀCIJAS:
- Gada sportists olimpiskajos sporta veidos / Gada sportista treneris
- Gada sportiste olimpiskajos sporta veidos / Gada sportistes treneris;
- Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos / Gada sportista treneris;
- Gada sportiste neolimpiskajos sporta veidos / Gada sportistes treneris;
- Gada uzlecošā zvaigzne (līdz 17.g.v.) / Gada jaunā sportista treneris;
- Gada uzlecošā zvaigzne (līdz 17.g.v.) / Gada jaunās sportistes treneris;
- Gada mazā zvaigznīte (līdz 13.g.v.) / Gada mazās zvaigznītes treneris;
- Gada mazā zvaigznīte (līdz 13.g.v.) / Gada mazās zvaigznītes treneris;
- Gada sporta komanda / Gada sporta komandas treneris;
- Gada sporta skolotājs;
- Gada sporta organizācija;
- Gada notikums sportā.