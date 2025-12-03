Ventspilī pārbūvēs ielas un uzstādīs inteliģentos luksoforus
Nākamgad Ventspilī par 1,4 miljoniem eiro pārbūvēs galvenos satiksmes mezglus, lai uzlabotu satiksmes drošību un caurlaidspēju. Projekts Prāmju ielas pārbūvi, modernu lokveida krustojumu un inteliģentu luksoforu sistēmu.
Ventspils pilsētas dome pieņēmusi lēmumu atbalstīt Ventspils Komunālās pārvaldes sagatavotā projekta “TEN-T infrastruktūras uzlabojumi Ventspils valstspilsētā” iesniegšanu Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finansējuma konkursā.
Projekts paredz būtiskus uzlabojumus pilsētas maģistrālajās ielās, kas ievērojami paaugstinās satiksmes drošību un caurlaidspēju, kā arī nodrošinās efektīvāku Ventspils integrāciju Eiropas transporta tīklā (TEN-T), sekmējot drošu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu kravas un pasažieru transporta kustību Ventspils valstspilsētā.
Projekta ietvaros paredzēta: * Prāmju ielas pārbūve no Ostas ielas līdz Kuldīgas ielai, paplašinot brauktuvi un izbūvējot papildu uzgaidīšanas joslu automašīnām, kas dodas uz prāmju termināli; * Brīvības ielas un Sarkanmuižas dambja krustojuma pārbūve par modernu lokveida krustojumu (esošā regulējamā krustojuma vietā); * Lielā prospekta un Lāčplēša ielas krustojuma luksoforu sistēmas modernizācija, ieviešot inteliģento luksoforu vadības sistēmu.
Projekta īstenošana plānota 2026. gadā, un tā kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 1,4 miljoniem eiro, tostarp Kohēzijas fonda finansējums 85 % apmērā un Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 15 % apmērā.
Projekts atbilst Ventspils un Ventspils novada kopīgajai attīstības programmai 2021.–2027. gadam, pašvaldības rīcības plānam un investīciju plānam, kā arī nacionālajām un Eiropas prioritātēm ilgtspējīgas un viedas transporta infrastruktūras attīstībā, uzsver Ventspils pašvaldība.