Divas Līvānu novada skolas godinātas Rīgas pilī pie Valsts prezidenta
Rīgas pilī notikušajā ceremonijā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sveica olimpiāžu laureātus un Ata Kronvalda balvas saņēmējus, īpaši izceļot Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolu un Līvānu 1. vidusskolu starp valsts reitinga līderiem. Pasākums apliecināja reģionu skolu augsto sniegumu un kopdarba nozīmi sasniegumos.
24. novembrī Rīgas pilī notika svinīga ceremonija, kurā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus un Ata Kronvalda balvas saņēmējus, kā arī sumināja Latvijas skolu reitinga līderus darbā ar talantīgajiem skolēniem.
Starpt šī gada izcilniekiem īpaši izceltas arī divas Līvānu novada izglītības iestādes – Jaunsilavas pamatskola un Līvānu 1. vidusskola.
Šajā skolu grupā novērtētas 88 izglītības iestādes, no kurām tikai trīs ieguvušas vismaz 10 punktus. Mazāk par vienu balli saņēmušas 34 izglītības iestādes, kas apliecina ļoti augstu Līvānu novada skolu sniegumu darbā ar talantīgajiem skolēniem.
RTU Inženierzinātņu vidusskola līderpozīcijas ar 69,6 ballēm noturējusi mazo skolu grupā sesto gadu pēc kārtas. Otrajā vietā ar 11,92 ballēm ierindojusies Ludzas pilsētas vidusskola, bet trešajā vietā ar 10,48 ballēm – Rīgas Anniņmuižas vidusskola. Ceturtajā vietā ierindota Jaunsilavas pamatskola, bet piektajā – Līvānu 1.vidusskola.
Ata Kronvalda fonds ik gadu apkopo Latvijas skolu sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskos konkursos, veidojot skolu reitingu, kas kalpo kā nozīmīgs kvalitātes rādītājs darbā ar motivētiem un spējīgiem skolēniem.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkevičs savā uzrunā teica: "Man ir prieks, ka daudzi olimpiāžu uzvarētāji un laureāti nāk no skolām, kuras ir iekļuvušas arī Ata Kronvalda reitingā. Te ir tā sinerģija starp labu skolu, labu pedagogu kolektīvu un to, ko šī skola, pedagogi un atbalsta personāls spēj dot jauniešiem, lai viņi varētu pēc iespējas vairāk sevi parādīt un pierādīt, lai viņu radošums un intereses pilnībā gūtu pašapliecinājumu.
Šis tas brīdis teikt lielu paldies gan pedagogiem, gan skolām, kas arī šogad tradicionāli iegūst Lielās un Mazās pūces un visa veida atzinību.
Visbeidzot, panākumi nav tikai tā cilvēka uzvara, kas ir piedalījies olimpiādē un saņem atzinību vai balvu. Tas ir visu kopdarbs. Tas ir skolotāju kopdarbs. Tas ir vecāku un ģimenes kopdarbs. Un lielā mērā tas ir arī atbalsts, ko jūs esat saņēmuši no savām pašvaldībām un no saviem līdzcilvēkiem.
Svinīgajā pasākumā Rīgas pilī skolas tika suminātas kopā ar citu Latvijas reģionu un Rīgas izcilākajām izglītības iestādēm, bet Līvānu novada vārds izskanēja kā spilgts piemērs reģionu skolu augstiem sasniegumiem valsts mērogā.