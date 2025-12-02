Imantā durvis vēris lielākais “Abrands” veikals Pārdaugavā: ko tur varēs iegādāties lētāk
Vienā no lielākajiem Rīgas mikrorajoniem – Imantā – 2. decembrī atklāts jauns, plaša formāta “Abrands” veikals cash & carry konceptā, kur pazīstamu zīmolu preces piedāvās par samazinātām cenām.
Tas būs līdz šim lielākais šī tīkla veikals Daugavas kreisajā krastā un jauna iepirkšanās vieta tiem, kas pieraduši vienā reizē sapirkties izdevīgāk.
“Abrands” ir veikalu tīkls, kas strādā cash & carry formātā un specializējas plaši pazīstamu zīmolu produkcijā par zemākām cenām. Koncepcija ir vienkārša: pircējs var iegādāties ikdienā nepieciešamās preces – sākot no pārtikas līdz sadzīves ķīmijai un higiēnas līdzekļiem – par draudzīgākām cenām, nereti lielākos iepakojumos vai vairāku vienību komplektos.
Sortimentā pārstāvēti populāri starptautiski zīmoli – kafija, tēja, saldumi, mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas preces, ķermeņa kopšanas un higiēnas produkti.
Daudziem pircējiem “Abrands” kļuvis par vietu regulārām lielajām “ģimenes iepirkšanās reizēm”, kad vienā vizītē var papildināt pārtikas, sadzīves ķīmijas un higiēnas krājumus ilgākam laikam. Tīkls jau darbojas vairākās vietās Latvijā.