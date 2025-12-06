Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ievieš vienotu klientu apkalpošanas tālruni ērtākai un ātrākai saziņai
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir ieviesusi vienotu tālruņa klientu apkalpošanas numuru – 2088 0011. Jaunā zvanu apkalpošanas sistēma ir izstrādāta, lai nodrošinātu vienotu un ērtu piekļuvi ārstniecības pakalpojumiem, kā arī būtiski uzlabotu informācijas apriti un pacientu pieredzi.
Līdz ar vienotā tālruņa ieviešanu pacientiem vairs nav nepieciešams meklēt dažādus kontaktus dažādiem pakalpojumiem – viens zvans ļauj saņemt nepieciešamos skaidrojumus vai pierakstīties vizītei. Zvanu centrs nodrošina ātrāku reaģēšanu, savukārt zvanu ierakstīšana ļaus analizēt sarunu kvalitāti, lai pastāvīgi pilnveidotu klientu apkalpošanas procesu.
Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa uzsver, ka šis solis ir daļa no plašāka klientu apkalpošanas uzlabojumu plāna:
“Mūsu mērķis panākt, lai pacients vai viņa tuvinieki varētu saņemt nepieciešamo informāciju ātri un saprotami. Vienotā tālruņa ieviešana ir būtisks solis, lai saziņa ar slimnīcu kļūtu ērtāka ikvienam. Vēlamies nodrošināt stabilu, profesionālu un cilvēcīgu komunikāciju ikvienā situācijā.”
Zvanot uz 2088 0011, pacienti un viņu tuvinieki varēs:
- pieteikt vizītes pie ambulatorajiem speciālistiem – psihiatra, bērnu psihiatra, narkologa un citiem speciālistiem;
- uzzināt par stacionārās ārstēšanas iespējām, iestāšanās kārtību un nosacījumiem;
- saņemt informāciju par dienas stacionāra pakalpojumiem;
- pieteikt tiesu psihiatrijas un psiholoģiskās ekspertīzes;
- pierakstīties uz rentgenoloģiskajiem izmeklējumiem;
- saņemt administratīvo un vispārējo informāciju par slimnīcas darbību.
Jaunā zvanu sistēma nodrošinās vairākus būtiskus ieguvumus:
- Ērtāku un pārskatāmāku saziņu – visi pakalpojumi pieejami ar vienu zvanu, bez nepieciešamības meklēt dažādus kontaktus.
- Mazāk gaidīšanas un pāradresāciju – sistēma zvanu automātiski nogādā pie atbilstošā speciālista vai nodaļas.
- Vienotu informācijas kvalitātes standartu – pacienti saņem precīzas, vienotas un profesionālas atbildes.
- Labāku pakalpojumu plūsmas koordināciju – efektīvāka informācijas apmaiņa starp pacientiem un ārstniecības personālu.
- Pastāvīgu kvalitātes uzraudzību – zvanu datu analīze ļaus identificēt uzlabojumu iespējas.
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca sniedz akūtu un ilgstošu psihiatrisko ārstēšanu, ambulatoros pakalpojumus, dienas stacionāru un nodrošina tiesu psihiatrijas ekspertīzes. Slimnīca darbojas nepārtraukti, nodrošinot aprūpi pacientiem no visas Latvijas, tostarp akūtas palīdzības gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja speciālistu iesaiste.
Lai uzturētu vienotus klientu apkalpošanas standartus un principus, jaunās zvanu sistēmas darbība tiks regulāri pārraudzīta, veicot standartizētu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli. Tas nodrošinās, ka sniegtā informācija vienmēr ir atbilstoša, savlaicīga un balstīta aktuālajos pakalpojumu un ārstniecības procesos.