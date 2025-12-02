Rīgā gaiss iesils līdz +3 grādiem.
Šodien 07:15
Lai gan debesis būs apmākušās, šodien būtiski nokrišņi nav gaidāmi
Otrdien Latvijā būs lielākoties mākoņains un pārsvarā sauss laiks, vietām saglabāsies migla, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Otrdiena būs lielākoties mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Arī dienas laikā atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs 0...+4 grādu robežās.
Galvaspilsētā diena būs mākoņaina un sausa, ar lēnu dienvidu puses vēju. Gaiss iesils līdz +1...+3 grādiem.