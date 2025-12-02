Lai gan debesis būs apmākušās, šodien būtiski nokrišņi nav gaidāmi
foto: LETA
Rīgā gaiss iesils līdz +3 grādiem.
Sabiedrība

Lai gan debesis būs apmākušās, šodien būtiski nokrišņi nav gaidāmi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdien Latvijā būs lielākoties mākoņains un pārsvarā sauss laiks, vietām saglabāsies migla, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lai gan debesis būs apmākušās, šodien būtiski nokr...

Otrdiena būs lielākoties mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Arī dienas laikā atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs 0...+4 grādu robežās.

Galvaspilsētā diena būs mākoņaina un sausa, ar lēnu dienvidu puses vēju. Gaiss iesils līdz +1...+3 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa