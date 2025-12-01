Saldū un apkārtējos pagastos informē par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām
No 2026. gada 1. janvāra pieaug dabas resursu nodoklis un līdz ar to paaugstināsies atkritumu pieņemšanas tarifi poligonā “Ķīvītes”, kā arī mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa Saldū un apkārtējos pagastos. SIA “Eco Baltia vide” aicina izmaksas mazināt, atkritumus atbildīgi šķirojot, jo daudzu materiālu nodošana tiek nodrošināta bez maksas.
SIA “Eco Baltia vide” informē, ka saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu no 2026. gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa likme palielināsies no 120,00 uz 130,00 EUR par tonnu. Un līdz ar to pieaugs atkritumu pieņemšanas tarifi SIA ”Liepājas RAS” apsaimniekotajā poligonā “Ķīvītes”:
Saistībā ar iepriekš minētajām izmaiņām no 2026.gada 1.janvāra mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa Saldus pilsētā un Saldus, Lutriņu, Jaunlutriņu, Šķēdes, Zirņu, Pampāļu, Novadnieku, Kursīšu, Zaņas, Nīgrandes, Ezeres, Rubas, Jaunauces, Vadakstes, Zvārdes pagastos:
- par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – 32,60 EUR/m³ bez PVN jeb 39,45 EUR/m³ ar PVN 21% (līdz šim – 38,87 EUR/m³ ar PVN 21%). Maksa par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m³ konteinera tukšošanu pieaugs par 0,14 eiro ar PVN (no 9,33 eiro uz 9,47 eiro);
- par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu – 19,56 EUR/m³ bez PVN jeb 23,67 EUR/m³ ar PVN 21% (līdz šim – 22,32 EUR/m³ ar PVN 21). Maksa par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m³ konteinera tukšošanu pieaugs par 0,08 eiro ar PVN (no 5,60 eiro uz 5,68 eiro);
- par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek pieņemti šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – 44,43 EUR/m³ bez PVN jeb 53,76 EUR/m³ ar PVN 21% (līdz šim – 51,95 EUR/m³ ar PVN 21);
- par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek pieņemti šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – 48,40 EUR/m³ bez PVN jeb 58,56 EUR/m³ ar PVN 21% (līdz šim – 56.13 EUR/m³ ar PVN 21).
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka samazināt izmaksas iespējams, atkritumus atbildīgi šķirojot. Tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi turpina strādāt pie šķirošanas infrastruktūras pilnveidošanas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams dalīti no kopējiem atkritumiem nodot iepakojumu, stikla taru, tekstilizstrādājumus, elektrotehniku, baterijas un citus atkritumu veidus, kuru apsaimniekošanu uzņēmums nodrošina bez maksas.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tel. 22022418 vai rakstot uz saldus@ecobaltiavide.lv.